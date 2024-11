EPA

A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre na cidade de Baku, no Azerbaijão, tem como grande objetivo definir as verbas a doar para apoiar os países em desenvolvimento a financiar uma transição energética mais sustentável. Mas no dia em que o evento termina ainda não há acordo.

Está por fechar, no Azerbaijão, um valor concreto a disponibilizar para reduzir as emissões de gases com efeito estufa em países que ainda dependem de fontes de energia baratas, mas altamente poluentes, como o carvão.



Para daqui a um ano está marcada a COP30, na cidade brasileira de Belém.