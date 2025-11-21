COP30. Nova proposta sem referência a roteiro para o fim dos combustíveis fósseis

Ao longo das sete páginas da proposta da presidência da 30.ª conferência da ONU sobre alterações climáticas (COP30), intitulada Mutirão Global: Unindo a humanidade em uma mobilização mundial contra as mudanças climáticas e publicada hoje de madrugada, não há uma única referência aos combustíveis fósseis.

A necessidade de uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis foi mencionada oficialmente pela primeira vez na COP28 no Dubai, sem clarificar como nem quando, mas o Presidente brasileiro lançou logo na abertura da COP30 a ideia de um roteiro para o abandono e o primeiro rascunho apresentado na terça-feira pelo Brasil apresentava opções a serem negociadas.