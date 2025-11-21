COP30. Nova proposta sem referência a roteiro para o fim dos combustíveis fósseis
A presidência brasileira da COP30 publicou hoje uma nova proposta de acordo, que não contém qualquer referência a um roteiro para o abandono dos combustíveis fósseis, questão que tinha sido exigida por dezenas de países.
Ao longo das sete páginas da proposta da presidência da 30.ª conferência da ONU sobre alterações climáticas (COP30), intitulada Mutirão Global: Unindo a humanidade em uma mobilização mundial contra as mudanças climáticas e publicada hoje de madrugada, não há uma única referência aos combustíveis fósseis.
A necessidade de uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis foi mencionada oficialmente pela primeira vez na COP28 no Dubai, sem clarificar como nem quando, mas o Presidente brasileiro lançou logo na abertura da COP30 a ideia de um roteiro para o abandono e o primeiro rascunho apresentado na terça-feira pelo Brasil apresentava opções a serem negociadas.