Copenhaga. Montenegro em reuniões bilaterais sobre comunidade portuguesa
Copenhaga recebe esta quarta-feira a reunião da comunidade política europeia que reúne mais de quatro dezenas de países. Uma cimeira onde se vai discutir a situação geopolítica do continente e os seus desafios em termos de defesa e de segurança.
É o sétimo encontro da comunidade política europeia no qual os países da União vão estar representados por António Costa, presidente do Conselho Europeu, que também vai presidir à reunião em conjunto com a primeira ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen.
Luís Montenegro estará a representar Portugal, mas antes o primeiro-ministro português esteve reunido com líder do Governo britânico, o trabalhista Keir Starmer. Falou-se sobre a migração portuguesa no Reino Unido e as dificuldades de legalização dos portugueses neste país.