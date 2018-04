Coreia do Norte anuncia suspensão de testes nucleares

RTP21 Abr, 2018, 09:00 / atualizado em 21 Abr, 2018, 09:33 | Mundo

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte adiantou que a suspensão dos testes nucleares tem efeito a partir deste sábado.



O anúncio acontece dias antes de o líder norte-coreano Kim Jong-un se encontrar com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in numa localidade fronteiriça para uma rara cimeira entre os dois países que tem por objetivo resolver a disputa nuclear com Pyongyang.



A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de abril de 2018

O país disse agora que está a mudar o foco da sua política nacional, concentrando-se em melhorar a sua economia.A decisão da Coreia do Norte foi tomada numa reunião do Comité Central do partido no poder, que acordou discutir "um novo período" de políticas no país.Donald Trump já saudou a decisão da Coreia do Norte de suspender todos os testes com mísseis. No, o presidente dos Estados Unidos destacou que é "um grande progresso" a poucas semanas da esperada cimeira entre os dois países.O primeiro-ministro do Japão também já saudou a decisão de Kim Jong-un.Shinzo Abe avisa, no entanto, que é preciso garantir que o regime vai mesmo abandonar o programa nuclear.O líder norte coreano anunciou ainda que vai encerrar as instalações onde se realizam esses ensaios nucleares.O líder disse ao Partido que já existe a capacidade de lançar uma bomba nuclear e que agora o país quer juntar-se aos esforços globais para suspender completamente os testes.O regime de Piongyang dá, assim, um sinal de predisposição para desistir das armas nucleares, sem exigir condições.