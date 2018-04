Anúncio da Coreia do Norte é manobra de marketing

Foto: Reuters

A China também acolhe com agrado o anúncio. O primeiro-ministro japonês espera que a decisão da Coreia do Norte prossiga num sentido completo e irreversível. Os Estados Unidos anunciaram que também vão encerrar uma base de testes nucleares no norte do país.



Uma decisão revelada por Donald Trump numa publicação na rede social Twitter onde já tinha classificado de grande progresso o facto de a Coreia do Norte suspender os ensaios nucleares e os testes de mísseis balísticos intercontinentais.



Na opinião do comentador de política internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, o anúncio da Coreia do Norte é uma manobra de marketing, uma vez que já se afirmou como potência nuclear:



A decisão de suspender os testes nucleares foi tomada numa reunião do Comité Central do partido no poder na Coreia do Norte.