Coreia do Norte avisa que está a preparar "mais presentes" para os EUA

05 Set, 2017, 11:33 / atualizado em 05 Set, 2017, 11:35 | Mundo

"As medidas recentes de defesa do meu país são um presente que têm como único destinatário os EUA", afirmou hoje o embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas.



Este responsável garantiu ainda que "os EUA vão receber mais presentes do meu país enquanto continuarem com as provocações e tentativas fúteis de pressionar" a Coreia do Norte.

Coreia do Sul disponível para dialogar

Dois dias depois de a Coreia do Norte ter realizado o sexto e maior teste nuclear, o presidente sul-coreano volta a afirmar - foi aliás uma promessa de campanha - que está disponível para todas as formas de diálogo com a Coreia do Norte.



Referiu no entanto que este não é o momento para esse diálogo.