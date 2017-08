Coreia do Norte dispara míssil em direção ao Japão

RTP 28 Ago, 2017, 22:36 / atualizado em 28 Ago, 2017, 23:02 | Mundo

A estação televisiva japonesa indica ainda que o míssil se partiu em três e caiu no mar.



A Coreia do Sul confirmou já o lançamento do projétil por parte de Pyongyang. Seul aponta que o lançamento foi realizado por volta das 5h57 locais – 21h57 em Lisboa.



As autoridades japonesas pediram à população do norte do país para que tomassem precauções. O primeiro-ministro japonês garantiu já que tudo será feito para proteger os cidadãos.

Nova ameaça aos Estados Unidos



Este novo lançamento por parte de Pyongyang surge poucas horas depois de a Coreia do Norte ter ameaçado "afundar todo o território" dos Estados Unidos, caso a administração de Donald Trump tente invadir o país asiático, no âmbito das tensões permanentes entre as duas partes.



O regime de Kim Jong-un lançou a ameaça através dos meios oficiais, fazendo-a coincidir com o Dia Nacional do Exército Naval e depois de ter avançado, no sábado, com um mais um teste de misseis balísticos de curto alcance.



No diário oficial do Partido dos Trabalhadores também se escreveu que o país "é agora capaz de apunhalar as costas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos com o punhal da destruição quando o desejar", graças à tecnologia de misseis balísticos lançados a partir de submarinos, testada em abril do ano passado.



O último teste norte-coreano de misseis tinha acontecido no sábado, quando Pyongyang lançou três projeteis balísticos de curto alcance no mar do Japão, depois de um mês de silêncio balístico e depois de uma escalada de tensão entre os dois países.