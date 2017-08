Míssil lançado da Coreia do Norte motiva reunião das Nações Unidas

Um "projétil não identificado" foi disparado de Pyongyang na madrugada de terça-feira, cerca das 5h57 locais (21h57 de segunda-feira, em Lisboa), segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Coreia do Sul.



A agência noticiosa japonesa, Kyodo, adiantou que o projétil parece ter passado por cima do Japão.



Uma ameaça grave e sem precedentes é assim que o primeiro-ministro japonês reage ao míssil disparado pela Coreia do Norte.



O conselho de segurança das Nações Unidas deverá reunir de emergência esta terça-feira, isso mesmo avança a agência Reuters citando fontes diplomáticas.



A reunião de emergência foi pedida pelo governo japonês, norte-americano e sul coreano depois do lançamento do míssil que sobrevoou o norte do Japão, como conta o jornalista Miguel Bastos.



O porta-voz das forças armadas da Coreia do Sul considera que o lançamento do míssil foi uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.



Já a Austrália, considera a atitude da Coreia do Norte perigosa e provocatória.Entretanto o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falaram ao telefone e acordaram em aumentar a pressão ao regime norte-coreano.Shinzo Abe disse aos jornalistas que os Estados Unidos estão a 100% com o Japão.A agência Reuters dá também conta de que altas patentes militares norte-americanas e sul coreanas estão de acordo em mostrar ao regime de Kim Jong Un que a aliança entre estes países é forte e que não estão descartadas ações militares.