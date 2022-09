Coreia do Norte nega fornecimento de armas à Rússia

Há duas semanas, uma avaliação dos serviços secretos dos Estados Unidos tornaram públicas informações de que a Rússia estava a comprar armas à Coreia do Norte. Esse fornecimento "poderiam incluir literalmente milhões de munições, rockets e projéteis de artilharia" disse um representante do Departamento de Estado dos EUA.





Mais tarde, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, falou sobre o alegado fornecimento usando palavras mais cautelosas dizendo que as compras ainda não estavam concluídas e não havia evidências que sugerissem que as armas seriam para ser usadas na guerra da Ucrânia. Mas de qualquer forma, quaisquer exportações de armas norte-coreanas para a Rússia violariam as resoluções das Nações Unidas que proíbem a Coreia do Norte de importar ou exportar armas.







Nesta quinta-feira, num comunicado divulgado pelos media estatais norte-coreanos KCNA, um funcionário não identificado do Ministério da Defesa da Coreia do Norte responde: "Nunca exportámos armas ou munições para a Rússia antes e não planeamos exportá-las".





No documento,

Possível escassez de armamento russo



A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro provou ser cara para as tropas de Moscovo. As forças ucranianas, que usam armas ocidentais canalizadas para o país nos últimos meses, infligiram pesadas perdas aos militares russos.





Estas manobras russas de compra de armas norte-coreanas seriam para Moscovo aliviar a escassez de fornecimento na Ucrânia agravada pelos controlos de exportação e sanções ocidentais, de acordo com analistas do conflito.





A declaração norte-coreana veio semanas depois da resposta russa ter descrito a informação dos serviços de inteligência dos EUA como "falsa".





Embora os norte-coreanos neguem a existência do negócio, na notícia transmitida na KCNA, o funcionário reiterou que a exportação e importação de equipamento militar é um "direito legal peculiar a um estado soberano", de acordo com uma tradução em inglês do comunicado publicado pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, citado na CNBC.







A autoridade norte-coreana enfatizou que Pyongyang nunca reconheceu as sanções "ilegais" do Conselho de Segurança da ONU contra o país "inventadas pelos EUA e suas forças vassalas".





O funcionário, que foi descrito como vice-diretor geral dos serviços gerais de equipamentos do Ministério da Defesa Nacional, acrescentou: "Não é certo de onde se originou o boato que os EUA estão a espalhar, mas visa manchar a imagem da República Popular Democrática da Coreia".



Estreitar laços

A Coreia do Norte tem usado a guerra como uma janela para acelerar o próprio desenvolvimento de armas, testando dezenas de armas, incluindo os primeiros mísseis de longo alcance desde 2017. Os norte-coreanos tem também explorado a divisão no Conselho de Segurança da ONU, onde Rússia e China bloquearam as tentativas dos EUA de endurecer sanções a Pyongyang.Em retaliação, a Ucrânia cortou todos os laços diplomáticos com Pyongyang.

Já em agosto, o presidente russo Vladimir Putin prometeu ao lider norte-coreano, Kim Jong-Un, expandir "relações bilaterais, abrangentes e construtivas". De acordo com a KCNA, Putin disse que a expansão das relações bilaterais "está em conformidade com os interesses dos dois países".





Na segunda-feira, durante uma exposição de armamento perto de moscovo, o presidente Putin vangloriou as armas russas por serem valorizadas devido à "fiabilidade e qualidade" e acescentou que: "Estamos prontos para oferecer aos aliados e parceiros os mais modernos tipos de armas - de armas pequenas a veículos blindados e artilharia, aeronaves de combate e veículos aéreos não tripulados".