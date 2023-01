Coreia do Norte. Pyongyang em confinamento devido a "doença respiratória"

A nota não indica que se trate de covid-19, mas avança que, medindo a temperatura corporal várias vezes ao dia.

A Península Coreana está atualmente a ser afetada pelo que os meteorologistas descrevem comoJá na terça-feira o site NK News tinha avançado que os habitantes pareciam estar a adquirir bens essenciais em maior quantidade, numa antecipação de medidas mais rígidas de contenção.

No mesmo dia, a agência norte-coreana de notícias KCNA avançou que a cidade de Kaesong, junto da fronteira com a Coreia do Sul, tinha intensificado as campanhas de comunicação “para que os cidadãos cumprissem voluntariamente com as regulações pandémicas na sua vida pessoal e no trabalho”.

A Coreia do Norte passou mais de dois anos a negar a existência de infeções por covid-19 no seu território., que pouco tempo depois, em agosto, declarou como dominado.O regime nunca confirmou quantos casos de covid-19 foram detetados, algo que vários peritos acreditam dever-se ao facto de o país não ter meios suficientes para a realização de testes.Foram, no entanto, divulgados os números diários de pacientes com febre.Desde 29 de julho que não se contabilizaram novos casos de febre.Neste momento, a China - importante parceira comercial e vizinha da Coreia do Norte - enfrenta uma onda de infeções por SARS-CoV-2, depois de ter posto fim à política de "covid zero".A Coreia do Norte fechou rigorosamente as suas fronteiras desde o início da pandemia, mas continua a permitir determinadas trocas comerciais com a China.Desde o início da pandemia que a Organização Mundial da Saúde lança dúvidas sobre as estatísticas da covid-19 de Pyongyang. Segundo especialistas,, poucas unidades de cuidados intensivos e nenhum tratamento para a covid-19.

Além disso, Pyongyang não vacinou os seus cerca de 25 milhões de habitantes, apesar de, segundo algumas fontes citadas por agências internacionais, o país ter recebido vacinas da China.