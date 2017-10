Coreia do Norte: teste nuclear terá feito mais de 200 mortos após colapso de túnel

RTP31 Out, 2017, 11:06 / atualizado em 31 Out, 2017, 11:10 | Mundo

De acordo com a televisão japonesa, cerca de 100 pessoas que trabalhavam nas instalações nucleares de Punggye-ri morreram depois do colapso do túnel, que terá ficado bastante fragilizado após a explosão de 3 de setembro. O túnel colapsou alguns dias depois deste ensaio.



Um segundo colapso no mesmo túnel terá acontecido mais tarde quando estavam em curso operações de socorro, o que, diz a TV Asahi, terá aumentado o número de vítimas mortais para cerca de duzentas.



Esta notícia parece confirmar informações avançadas na altura do teste nuclear, o maior alguma vez realizado pela Coreia do Norte, de que o abalo teria afetado de forma considerável as instalações militares do país.



Desde o dia 3 de setembro que Pyongyang não realiza testes nucleares.