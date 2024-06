Coreia do Norte testou sistema de ogivas múltiplas

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA disse que a Direção Geral de Mísseis do Norte "conduziu com sucesso um teste de separação e controlo de orientação de ogivas móveis individuais".

De acordo com a KCNA, o teste teve como objetivo "garantir as capacidades do MIRV", uma tecnologia que permite atacar alvos diferentes com várias ogivas no interior de um único míssil.

A agência alegou que o teste foi realizado utilizando apenas a primeira fase de um míssil balístico de alcance intermediário que utiliza combustível sólido "num raio de 170 a 200 quilómetros".

Parâmetros que são ideais "para garantir a máxima segurança" e avaliar a fiabilidade do sistema, acrescentou a KCNA, que garantiu que as ogivas foram "corretamente guiadas" em direção a três alvos diferentes.

A agência disse também que um radar antiaéreo verificou o funcionamento correto de uma isca equipada juntamente com o projétil, usado para atrair fogo inimigo que poderia tentar abater o míssil.

Um míssil com múltiplas ogivas estava entre os sistemas de armamento de alta tecnologia que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mencionou como objetivos durante uma reunião do partido único, no início de 2021.

Coreia do Sul e Japão atentos

As forças armadas da Coreia do Sul disseram na quarta-feira que o vizinho Norte tinha testado o que parecia ser um míssil hipersónico, mas que o lançamento terminou em fracasso.

O Japão também confirmou o lançamento e a guarda costeira nipónica referiu que o míssil acabou por cair no mar do Japão.