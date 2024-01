Coreia do Norte usa Inteligência Artificial para ataques de hackers, diz Seul

"Recentemente, confirmou-se que os piratas informáticos norte-coreanos utilizam a IA generativa para procurar alvos de pirataria informática e tecnologias necessárias para a pirataria", disse hoje um funcionário do Serviço Nacional de Inteligência (NIS, na sigla inglesa) sul-coreano, em declarações divulgadas pela agência de notícias do país Yonhap.

No ano passado, foram levadas a cabo mais 36% de tentativas de pirataria informática no setor público da Coreia do Sul do que em 2022, 80% pelo Norte e 5% pela China, denunciou a mesma fonte.

Entre os alvos de Pyongyang encontram-se as agências de agricultura e pescas de Seul, com informação utilizada para tentar resolver a crise alimentar da Coreia do Norte, bem como empresas de construção naval e de serviços de defesa.

A Coreia do Norte também é suspeita de usar trabalhadores de empresas de tecnologia no exterior para inserir códigos maliciosos em programas de software desenvolvidos por essas empresas para roubar criptomoedas, acusou o NIS.