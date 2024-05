Coreia do Sul, China e Japão retomam reunião trilateral

Não se esperam grandes avanços durante a reunião, que se realiza em Seul. Os analistas consideram, porém, que o simples facto de se reiniciar a reunião anual ao mais alto nível entre os três países é um sinal positivo para a cooperação entre as nações do nordeste asiático.

Na véspera da reunião, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, realizaram uma série de reuniões bilaterais, que incluíram alguns temas espinhosos, como a Coreia do Norte, Taiwan e o mar do Sul da China.

Após a reunião com Li, Kishida disse que manifestou preocupação relativamente à situação no mar do Sul da China, em Hong Kong e na região de Xinjiang, no noroeste da China. Kishida afirmou ainda que o Japão está a acompanhar de perto a evolução da situação na ilha autónoma de Taiwan.

Kishida referiu-se à assertividade militar da China no mar do Sul da China, à repressão dos movimentos pró-democracia em Hong Kong e às violações dos direitos humanos contra minorias étnicas de origem muçulmana em Xinjiang. Na semana passada, a China também lançou um grande exercício militar em torno de Taiwan para mostrar a sua ira face à tomada de posse do novo líder da ilha, que se recusa a aceitar que o território faz parte da China.

Quando Yoon se reuniu com Li separadamente no domingo, falou sobre o programa de armas nucleares da Coreia do Norte e o aprofundamento dos laços militares com a Rússia, e pediu à China, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que contribuísse para promover a paz na península coreana, de acordo com o gabinete de primeiro-ministro sul-coreano.

As autoridades da Coreia do Sul, anfitriã da reunião, afirmaram que uma declaração conjunta após a reunião trilateral vai abranger a discussão dos líderes sobre a cooperação em áreas como intercâmbio interpessoal, alterações climáticas, comércio, questões de saúde, tecnologia e resposta a catástrofes.

A reunião trilateral China - Coreia do Sul - Japão deveria ter lugar anualmente, após a primeira reunião em 2008. Mas as sessões foram interrompidas desde a última, em dezembro de 2019, em Chengdu, na China, devido à pandemia da covid-19 e ao agravamento dos laços entre os três países.