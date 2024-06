Coreia do Sul, Japão e EUA condenam pacto entre Pyongyang e Moscovo

Os três países lamentaram as "contínuas transferências de armas" de Pyongyang para as forças russas, num comunicado conjunto publicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul.

Estas armas "prolongam o sofrimento do povo ucraniano, violam múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e ameaçam a estabilidade tanto no nordeste da Ásia como na Europa", de acordo com o documento.

A parceria entre a Coreia do Norte e a Rússia "deve ser motivo de grave preocupação para todos os interessados em manter a paz e a estabilidade na península coreana, em defender o regime global de não proliferação e em apoiar o povo da Ucrânia na defesa da liberdade e independência contra a brutal agressão da Rússia", acrescentou.

Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão prometeram "reforçar ainda mais a cooperação diplomática e de segurança para combater as ameaças representadas pela RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) à segurança regional e global e evitar uma escalada da situação".

O compromisso dos EUA com a defesa dos dois aliados "permanece firme" e Seul, Washington e Tóquio "reafirmam que o caminho para o diálogo permanece aberto e instam a RPDC a cessar novas provocações e a regressar às negociações", acrescentou o comunicado.