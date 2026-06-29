Corina Machado diz que é tempo de regressar à Venezuela

A líder da oposição ao regime de Caracas diz que é seu dever acompanhar o povo. “Precisamos de estarmos juntos para chorar e fazer o luto e dar força uns aos outros”.



Maria Corina Machado tem estado no exílio, há vários anos, diz que neste tempo de dor a prioridade é salvar vidas e afirma que vai regressar em breve à Venezuela.



Maria Corina Machado tem estado no exílio, há vários anos, diz que neste tempo de dor a prioridade é salvar vidas e afirma que vai regressar em breve à Venezuela.