PJ averigua obras da Construbarcelos em casa de diretor financeiro

Por agora, não foi aberto nenhum processo disciplinar a Álvaro Pires, mas um dos alvos de processo é seu subordinado, segundo o Nascer do Sol. Trata-se de um arquiteto que terá sido responsável pelo acompanhamento das obras adjudicadas à Construbarcelos nas sedes da PJ na Guarda e em Évora.





Outro dos visados será um quadro superior da PJ que trabalha na Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico (UPAL). Segundo o mesmo jornal, este elemento foi questionado sobre pesquisas que terá realizado no sistema informático interno da PJ sobre a empresa Construbarcelos.





O agente terá explicado que só fez a pesquisa após ter sido contactado pela jornalista Felícia Cabrita, do Nascer do Sol, e por ter considerado que existiam indícios de crimes graves naquilo que esta lhe relatou.

Álvaro Pires desmentiu obras da Construbarcelos



O diretor financeiro da Polícia Judiciária, Álvaro Pires, desmentiu na semana passada "de forma categórica" que a Construbarcelos tenha realizado obras na casa onde vive.







Em causa está uma notícia avançada pela CNN Portugal de que o diretor financeiro também tinha recorrido à Construbarcelos, tal como Luís Neves.



Segundo a CNN, o empreiteiro João dos Santos Carvalho, dono da Construbarcelos, esteve no final do ano passado na Charneca da Caparica a realizar obras na casa do diretor financeiro da Polícia Judiciária.



Álvaro Pires terá estado também envolvido na polémica em torno do atrelado de droga que se encontrava nas instalações da Construbarcelos e foi apreendido pela PJ em dezembro de 2024, no âmbito da “Operação Pacoba”.



Segundo a CNN, o diretor financeiro terá assumido internamente a responsabilidade pela entrega e guarda provisória do atrelado pela construtora.

A RTP apurou que a PJ está a averiguar a existência de obras feitas pela Contrubarcelos na casa do diretor financeiro da polícia de investigação criminal. Neste contexto, está disponível para ouvir os vizinhos de Álvaro Pires, que alegam ao jornalque a construtora realizou trabalhos na referida habitação, e analisar os vídeos e fotos que alegam possuir.