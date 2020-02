Coronavírus. Hospital de Wuhan confirma morte de médico Li Wenliang

O médico oftalmologista ficou conhecido depois de ter denunciado o início da epidemia do novo coronavírus no Hospital Central de Wuhan, no final de dezembro.





Foi um dos oito médicos que publicou alertas sobre o que se passava, o que lhe valeu ser investigado pela polícia e forçado ao silêncio.





Li "morreu depois dos esforços que empreendemos para o ressuscitar. Lamentamos profundamente o seu falecimento", lê-se num comunicado publicado na conta oficial do Hospital no site Weibo e reproduzido pelo South China Morning Post.







O médico, de 34 anos, morreu às 2h58 minutos de sexta-feira [hora local], revelou ainda o Hospital.