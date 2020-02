Coronavírus. Médicos tailandeses asseguram ter curado uma paciente

Bangkok Post, os médicos tailandeses Kriangsak Atipornvanich e Suebsai Kongsangdao de Rajavithi indicaram que a paciente se recuperou ao fim de 48 horas de ter sido iniciado o tratamento. De acordo com o diário, os médicos tailandeses Kriangsak Atipornvanich e Suebsai Kongsangdao de Rajavithi indicaram que a paciente se recuperou ao fim de 48 horas de ter sido iniciado o tratamento.





O tratamento juntou oseltamivir, um antigripal utilizado em pacientes afetados pelo síndrome respiratório do Médio Oriente (MERS), e dois medicamentos antirretrovirais usados conjuntamente contra o VIH, lopinavir y ritonavir. Os dois médicos garantem que o tratamento e a recuperação são rápidos.







A paciente em causa é uma mulher de 71 anos que deu entrada num hospital de Hua Hing, no sudoeste de Banguecoque, tendo sido transferida mais tarde com sintomas fortes para o hospital Rajavithi na capital tailandesa, a 29 de janeiro.





Há pelo menos 19 pessoas infetadas com coronavírus na Tailândia de acordo com o jornal Bangkok Post.







Em janeiro, um grupo de cientistas chineses indicaram em entrevista à revista The Lancet que estão a desenvolver ensaios clínicos para curar o coronavírus com lopinavir e ritonavir, que foram também usados durante a crise do Síndrome Respiratório Agudo Grave (SARS) em 2003 e 2004.





O coronavírus de Wuhan (2019-nCoV), o SARS e o MERS provocam sintomas como febre, tosse e dor de garganta, assim como insuficiência renal e pneumonia, e podem ser fatais.





A China elevou hoje para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).



As Filipinas anunciaram também a morte de um cidadão de nacionalidade chinesa, vítima de uma pneumonia causada pelo novo coronavírus, a primeira vítima fatal fora da China.





c/ Lusa