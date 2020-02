Coronavírus. Número de mortos já ultrapassa os 1.000

Desde o início do surto, com epicentro na província de Hubei, já morreram mais de mil pessoas e há pelo menos 42 mil casos confirmados só na China. Só nas últimas 24 horas, foram registadas 108 mortes e mais de mil novos casos de coronavírus. Enquanto a epidemia alcança uma dimensão de novas proporções e números, a Organização Mundial de Saúde inicia esta terça-feira um fórum de dois dias para debater as melhores formas de combate ao problema.