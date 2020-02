Coronavírus. Tripulante do Diamond Princess é primeiro português infetado

. As análises a que foi submetido deram este sábado - ao início da tarde no Japão - resultado positivo para a infeção pelo Covid-19.

A RTP contactou a Direção-Geral da Saúde, que diz só poder confirmar oficialmente este caso no domingo.



Embarcado desde 13 de dezembro, o português exerce funções como primeiro canalizador há cinco anos.. O português não terá ainda sintomas da infeção, sentindo, no entanto, cansaço inerente ao trabalho que desempenha no navio.“O meu marido indicou-me claramente que está confirmado com coronavírus. Aliás, falei com ele há cinco minutos e ele continua na cabine e está-me a dizer que ninguém vai fazer nada até de manhã.”, descreveu Emmanuelle Maranhão, ao telefone com a RTP3., a mulher do tripulante reafirmou que a sua principal preocupação é ver o marido transferido para uma unidade hospitalar.. Acredito que as autoridades japonesas fizeram o melhor que podiam, mas não chegaram a todos", disse.Desde que foi detetado, no final de 2019, em território chinês, o coronavírus (Covid-19) fez mais de 2345 vítimas mortais e infetou mais de 76 mil pessoas à escala internacional.A maioria dos casos foi diagnosticada na China, designadamente na província de Hubei, no centro do país.

“Grande consternação”

Ouvido pela RTP3,. Foi também através da mulher de Adriano Luís Maranhão que o autarca ficou a saber do resultado positivo para a infeção por coronavírus.“Tenho estado em contacto constante com a Secretaria de Estado da Saúde (…) transmitindo e clarificando se havia algumao Governo de casos positivos de portugueses e, em particular, destes nazarenos. Sei que têm vindo relatórios onde isso não é confirmado, mas já passei essa informação de que está, pela indicação dada pela esposa, um nazareno infetado no navio”, adiantou Walter Chicharro., acrescentou.

“É plausível”

Também contactada pela RTP3,“Aguardamos pelas vias oficiais, que para o Ministério da Saúde é o Regulamento Sanitário Internacional, que é uma rede mundial de informação gerida pela Organização Mundial de Saúde, a confirmação deste caso. Também aguardamos a confirmação deste caso através dos canais próprios do Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos nossos serviços consulares”, frisou Graça Freitas.”, prosseguiu a diretora-geral da Saúde., completou, apelando depois à serenidade.