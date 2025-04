Corpo do Papa trasladado para a Basílica de São Pedro

O corpo do papa Francisco é esta manhã trasladado para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, desde a capela da Casa de Santa Marta, onde esteve em câmara ardente. Segundo indicou a Santa Sé, a trasladação vais ser marcada por vários momentos de oração e ritos.



O cardeal camerlengo, que assume a administração do Vaticano até à eleição do novo Papa, vai presidir à liturgia da palavra.



Até sexta-feira, será possível prestar uma última homenagem ao sumo pontífice da Igreja Católica. A RTP acompanha a trasladação em emissão especial.



