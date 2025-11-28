Mundo
Guerra na Ucrânia
Corrupção. Zelensky anuncia demissão de chefe de gabinete após buscas
O chefe do gabinete de Volodymyr Zelensky demite-se após ser alvo de buscas por suspeitas de corrupção.
(em atualização)
A decisão surgiu depois de a Agência Nacional Anti-Corrupção da Ucrânia (NABU) ter efetuado buscas e apreensões na residência de Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na manhã desta sexta-feira.
