Costa defende envolvimento da UE nas conversações de paz para a Ucrânia

Financial Times, o presidente do Conselho Europeu diz que esta presença à mesa das negociações é essencial para garantir a segurança dos países europeus, face à ameaça representada por Vladimir Putin.



Os líderes europeus são esperados esta segunda-feira em Paris para uma reunião informal sobre a guerra na Ucrânia. O encontro foi convocado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e junta os chefes de governo de sete países, incluindo a Alemanha, o Reino Unido e a Polónia.



Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o líder do Conselho Europeu, António Costa, marcam presença, além do secretário-geral da NATO, Make Rutte. Em entrevista ao jornal, face à ameaça representada por Vladimir Putin. Portugal não vai marcar presença na reunião informal de líderes europeus em Paris.



Fonte do Governo adiantou à agência Lusa que o encontro não substitui as instâncias de decisão da União Europeia, onde Portugal está representado.



O Executivo garante ainda que está em permanente contacto com os parceiros europeus.



Entretanto, o Reino Unido, um dos países participantes no encontro de Paris, diz estar disponível para enviar tropas para a Ucrânia, depois de ser alcançado um acordo para o fim da guerra.



Ao Daily Telegraph o primeiro-ministro britânico argumenta que garantir uma paz duradoura é essencial para dissuadir Vladimir Putin a avançar com novas agressões no futuro. Keir Starmer assume também a responsabilidade de colocar militares no terreno.