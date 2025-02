Líderes reúnem-se em Paris com o futuro da Ucrânia e da Europa em cima da mesa

Ursula Von der Leyen, António Costa, Mark Rutte e os chefes de governo da Alemanha, Reino Unido, Itália, Polónia, Espanha, Países Baixos e Dinamarca reúnem-se esta segunda-feira em Paris para delinear um plano de ação europeu para a Ucrânia.A reunião foi convocada por Emmanuel Macron, numa altura em que a Ucrânia e os aliados europeus estão preocupados com a mudança de posição dos EUA e com a aproximação de Donald Trump ao presidente russo, Vladimir Putin.O enviado de Trump à Ucrânia, Keith Kellogg, sugeriu que os líderes europeus, bem como ucranianos, não teriam lugar nas conversações de paz, o que gerou uma onda de críticas por parte dos aliados do bloco europeu.“Hoje, em Paris, líderes europeus frustrados, pró-guerra e anti-Trump estão a reunir-se para bloquear um acordo de paz na Ucrânia”, afirmou o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, à margem de uma conferência de imprensa no Cazaquistão, num vídeo transmitido na rede social Facebook.“Hoje em Paris, estão a reunir-se aqueles países que têm constantemente adicionado combustível às chamas da guerra na Ucrânia durante os últimos três anos. Estes são os países que estão do lado beligerante, que apoiaram a estratégia errada de sanções da Europa”, acrescentou Szijjártó.Viktor Orbán, um dos poucos líderes da UE a demonstrar a sua proximidade com Donald Trump e Vladimir Putin, tem apelado ao cessar-fogo e ao estabelecimento de conversações de paz, ao mesmo tempo que se recusa a enviar ajuda militar a Kiev."A um nível simbólico, os organizadores da cimeira de Paris estão a mostrar ao mundo que, mesmo dentro da UE, nem todos os Estados são tratados de forma igual", disse a presidente eslovena, Natasa Pirc Musar, em comunicado.

Representantes dos EUA e Rússia reúnem-se em Riade

A reunião entre líderes europeus acontece um dia antes de um encontro entre altos funcionários norte-americanos e russos na Arábia Saudita.

Segundo a AFP, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deverá viajar também para a Arábia Saudita na quarta-feira.

"É uma visita oficial que estava planeada há muito tempo", disse o porta-voz ucraniano Serguiy Nykyforov à AFP, sem adiantar mais pormenores.







Segundo o Kremlin, este encontro visa “restaurar” as relações entre Moscovo e Washington e discutirá também "possíveis negociações sobre a Ucrânia", bem como uma possível cimeira entre Trump e Putin.

"Putin e Trump concordaram em deixar para trás relações absolutamente anormais”, disse o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, acrescentando que os presidentes “decidiram que o diálogo deve ser retomado".O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegou esta segunda-feira à Arábia Saudita. Sergei Lavrov e Yuri Ushakov, conselheiro diplomático de Vladimir Putin, deverão voar para Riade ainda esta segunda-feira para a reunião, segundo revelou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.





c/ agências