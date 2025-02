Futuro da Ucrânia. Reino Unido e Suécia admitem enviar tropas de manutenção de paz

, afirmou o líder trabalhista num artigo exclusivo publicado no jornalEsta é a primeira vez que o primeiro-ministro britânico diz explicitamente que está a considerar enviar forças de paz britânicas para a Ucrânia, em declarações que surgem poucas horas antes de participar na reunião informal com os líderes europeus, que terá lugar esta segunda-feira em Paris.“Mas ajudar a garantir a segurança da Ucrânia significa ajudar a garantir a segurança do nosso continente e a segurança do nosso país", sublinhou.“O fim desta guerra, quando chegar, não pode tornar-se apenas uma pausa temporária antes de Putin voltar a atacar", escreveu Starmer no“Só os Estados Unidos podem dissuadir Putin de atacar novamente”, disse Starmer, que irá reunir-se com o presidente norte-americano, Donald Trump, nos próximos dias e trabalhar com o G7 para chegar a um acordo "sólido".

Suécia não descarta enviar forças de paz para a Kiev

Depois do Reino Unido, a Suécia também anunciou que “não descarta” enviar forças de paz para a Ucrânia.Starmer deverá juntar-se ao ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, ao primeiro-ministro polaco, à primeira-ministra italiana, ao secretário-geral da NATO, à presidente da Comissão Europeia e a outros líderes europeus, em Paris, esta segunda-feira, depois de o presidente francês, Emmanuel Macron, ter convocado negociações sobre a Ucrânia.O enviado de Trump à Ucrânia, Keith Kellogg, sugeriu que os líderes europeus não teriam lugar nas conversações de paz, o que gerou uma onda de críticas por parte dos aliados do bloco europeu.

c/ agências