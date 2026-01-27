Costa destaca importância de lembrar Holocausto perante aumento de antissemitismo

Numa mensagem nas redes sociais por ocasião do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, António Costa lembrou os "seis milhões de judeus e incontáveis outras pessoas assassinadas" pelo regime da Alemanha nazi.

"Perante o crescimento do antissemitismo, honrar esta memória é mais importante do que nunca. Como um alerta contra o ódio e a intolerância, para garantir que falamos a sério todos os dias quando dizemos `nunca mais`", lê-se na mensagem.

O Parlamento Europeu assinalou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto com uma sessão solene em que discursou Tatiana Bucci, uma sobrevivente que foi deportada para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau quando tinha 6 anos.

Numa mensagem divulgada também no âmbito deste dia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, avisou que a memória do Holocausto está a ser distorcida para "alimentar o antissemitismo", considerando inaceitável que haja atualmente judeus na Europa a "viver com medo" e a "esconder a sua identidade".