Costa em 9º nas personalidades que podem mudar a Europa

Jorge Almeida - RTP07 Dez, 2017, 11:42 | Mundo

A lista de 28 personalidades do site Politico foi elaborada depois de uma série de debates entre uma ampla rede do continente europeu, sugestões dos eleitos das últimas edições e dos próprios leitores.



Num ano em que a “política está de regresso à Europa”, segundo os editores do site de informação, oito das dez principais figuras são políticos que ocupam lugares de destaque.



O primeiro-ministro português aparece na nona posição porque segundo o Politico, “é uma coisa rara na Europa de hoje: um socialista de sucesso. Depois de alcançar uma vitória retumbante nas últimas eleições autárquicas, entra em 2018 com esperança de fazer ainda melhor”.







Em primeiro lugar da lista surge Christian Lindner, o líder do FPD que ocupa um lugar chave na política alemã à frente de um segmento conservador.



Na segunda posição está Michael Glove, o “cérebro” por trás do Brexit, que é atualmente o Secretário do Meio Ambiente do Reino Unido. A “mão de ferro de Macron”, o ministro francês do trabalho, Muriel Pénicaud, assume o terceiro lugar.



Mas os políticos não estão sozinhos na lista dos 28. Por exemplo, a jornalista de investigação eslovena, Anuska Delic, aparece em sexto lugar, o anfitrião da televisão austríaca, Armin Wolf, figura na 11ª posição e no mundo da cultura, o chef dinamarquês e dono do ilustre restaurante Noma, René Redzepi, ficou no 26º lugar.