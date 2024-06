Costa garante que vai trabalhar para unir os países europeus perante momentos difíceis

"A Europa e todos nós, estamos a enfrentar momentos difíceis, sim, mas a União Europeia demonstrou a sua resiliência no passado, encontrando sempre força na unidade e, por isso,", declarou António Costa.

Intervindo por videoconferência na conferência de imprensa após a cimeira europeia que decorreu em Bruxelas, aquele que será o primeiro português a assumir a liderança do Conselho Europeu comprometeu-se "a pôr em prática a agenda estratégica do Conselho Europeu" e concentrar-se "nos cidadãos".





O futuro presidente do Conselho Europeu agradeceu ainda, em português, ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, "por todo o apoio" dado à sua nomeação.



Após a demissão na sequência de investigações judiciais, o ex-primeiro-ministro português António Costa foi escolhido para suceder ao belga Charles Michel (no cargo desde 2019) na liderança do Conselho Europeu, a instituição da UE que junta os chefes de Governo e de Estado do bloco europeu.