Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia do novo coronavírus à escala internacional.

Dos 64 casos de Covid-19 registados no arquipélago da Madeira, desde 16 de março, nove foram considerados recuperados.

Crianças infetadas em Santo Tirso

O quadro em Portugal

Marta Temido reiterou que os dados disponíveis permitem estimar que o pico da pandemia em solo português possa ter ocorrido no final de março.

O quadro internacional

À escala mundial, a pandemia da Covid-19 já fez mais de 157 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 502 mil doentes foram considerados curados.



Foi a 11 de fevereiro deste ano que a Organização Mundial da Saúde chamou Covid-19 à doença provocada pelo novo coronavírus. Trinta dias depois, declarou a pandemia.O novo coronavírus transformou rapidamente o mundo inteiro.Mais de oito mil pessoas já assinaram uma petição online a defender a celebração do 25 de Abril no Parlamento e que tem como primeiro subscritor o histórico socialista Manuel Alegre."A democracia não está nem pode ser suspensa. Saudamos a homenagem que o povo e o Parlamento prestam ao 25 de Abril", refere o texto de lançamento da petição.Pelas 8h30 deste domingo, o documento somava 8.445 assinaturas.Além de Manuel Alegre, são apresentados como primeiros subscritores da petição Domingos Abrantes, militante do PCP e conselheiro de Estado, os antigos deputados socialistas Alberto Martins e José Vera Jardim, o fundador do BE Fernando Rosas e a eurodeputada deste partido Marisa Matias e a professora catedrática e ensaísta Isabel Alegro de Magalhães.Esta petição surge dias depois de ter sido lançada uma outra em sentido contrário, pedindo o cancelamento das comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República, e que conta já com mais de 65 mil assinaturas.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou em 2458 para 139.897, segundo os dados oficiais conhecidos esta manhã.É um aumento menos expressivo do que aquele que foi divulgado no sábado: 3.069.O número de mortes aumentou em 184 para 4294, evolução que traduz também um decréscimo face às subidas dos dois dias anteriores: 242 no sábado e 299 na sexta-feira.O Japão registou 568 novos casos da covid-19 no sábado, elevando para 10.361 o número total de infetados no país, desde o início da epidemia.Com os 712 casos da doença detetados no cruzeiro Diamond Princess, que no início do ano esteve sob quarentena, no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, o país registou até agora 11.073 doentes.De acordo com os dados divulgados no site da Universidade norte-americana Johns Hopkins, o Japão registou 222 mortos.A China registou 16 novos casos da covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo sete de contágio local, informou a Comissão de Saúde do país.O país asiático mantém assim a tendência de queda no número de infetados, depois de um aumento significativo, no início da semana, sobretudo de casos importados, maioritariamente cidadãos chineses que entraram na província de Heilongjiang, no nordeste da China, a partir da Rússia.Entre os casos de contágio local, seis foram detetados em Heilongjiang e um na província de Guangdong, adjacente a Macau.Até às 23h59 de sábado (16h59 em Lisboa), não houve novas vítimas mortais. O país voltou assim a reduzir o número de infetados "ativos", para 1041, entre os quais 85 em estado grave.O número total de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia é de 82.735, incluindo 4632 mortos. Até ao momento, 77.029 pessoas tiveram alta.A Coreia do Sul registou oito novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 10.661 o número total de infetados no país.Segundo o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças sul-coreano, o país registou, até agora, 234 mortos.Dos 10.661 infetados desde o início da epidemia, 8.042 recuperaram, enquanto 12.243 estão a aguardar o resultado dos testes para determinar se contraíram a Covid-19, indicou aquele organismo.O número de infeções tem vindo a diminuir na Coreia do Sul, que entre o final de fevereiro e início de março registou centenas de novos casos diários, sobretudo em Daegu e áreas vizinhas, no sudoeste do país.Apesar desta diminuição, os responsáveis sul-coreanos têm alertado para a possibilidade de um "contágio silencioso".Os Estados Unidos registaram 1891 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 38.664 o total de óbitos no país, anunciou a Universidade Johns Hopkins.O número de infetados é já de 732.197, desde o início da epidemia, acrescentaram os responsáveis da universidade, situada em Baltimore (costa leste). Na sexta-feira, a mesma fonte contabilizou 700.282 casos de contágio.Os Estados Unidos contam atualmente o maior número de doentes e de mortos devido à pandemia da Covid-19.As autoridades de saúde da Madeira avançaram com a primeira cerca sanitária da Região Autónoma em contexto de pandemia. Há um foco de contágio na freguesia de Câmara de Lobos: em 24 horas duplicou o número de novos casos de Covid-19.A medida começou a vigorar às 0h00 deste domingo.O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, explicou que a cerca sanitária naquela freguesia, no concelho com o mesmo nome, vai estender-se por um período de 15 dias.Esta possibilidade começara a ser aventada na tarde de sábado, após o registo de dez novos casos positivos no concelho, enquanto outras 40 pessoas aguardavam os resultados de exames laboratoriais.A decisão, disse ainda Miguel Albuquerque, foi tomada em concertação com a autoridade de saúde de Câmara de Lobos, com o parecer da Autoridade de Saúde Regional, a concordância do presidente da Câmara e o assentimento do representante da República."A freguesia de Câmara de Lobos encontra-se em situação epidemiológica potencial de transmissão local avançada, com elevado risco de surgimento de cadeias de transmissão, quer a nível local, quer a nível regional", afirmou o responsáveo.A Resolução do Governo Regional determina que, com exceção do PIZO - Parque Industrial da Zona Oeste, "as entradas e saídas de pessoas e veículos na freguesia de Câmara de Lobos ficam condicionadas às exceções constantes da mesma"."Enquanto decorrer a cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, é interdita a circulação e permanência de pessoas na via pública, exceto para deslocações necessárias e urgentes nomeadamente para venda e aquisição de bens alimentares e farmacêuticos, acesso a unidades de cuidados de saúde, acesso ao local de trabalho situado na freguesia de Câmara de Lobos, assistência a cuidados de idosos, menores, dependentes e outras pessoas especialmente vulneráveis".É também imposto o encerramento de todos os serviços públicos nacionais, regionais ou municipais, exceto centros de saúde, forças de segurança, serviços de socorro, comunicações e abastecimento de água e energia, finanças e Câmara Municipal.O documento impõe ainda o fecho dos estabelecimentos comerciais, exceto os do setor alimentar, farmácias, bancos, postos de abastecimento de combustíveis e outros que venham a ser especificados em resolução do Conselho Governo.O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, sublinhou que o isolamento e o confinamento têm de ser rigorosos: "Esta cerca sanitária é porque nós sentimos que aquela freguesia não cumpriu escrupulosamente e, por isso, temos a possibilidade do aparecimento inusitado de casos positivos".Quatro crianças, com idades entre os quatro e os dez anos, acusaram positivo nos testes de Covid-19. Vivem no Centro de Acolhimento Temporário Renascer, em Santo Tirso.Os quatro menores foram entretanto transferidos para a Delegação da Cruz Vermelha local.No Centro de Acolhimento Temporário encontram-se 20 crianças; a maioria teve resultados negativos ao teste.Os 25 funcionários da instituição também foram rastreados: 23 deram negativo e três aguardam o resultado.O país registava ontem 687 mortes associadas à Covid-19, mais 30 do que na sexta-feira, e 19.685 infetados (mais 663), segundo o boletim epidemiológico divulgado da Direção-Geral da Saúde.Comparando com os números de sexta-feira, constatou-se um aumento de 4,6 por cento nos óbitos.Quanto ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados revelaram mais 663 casos do que na sexta-feira, traduzindo-se numa subida de 3,5 por cento.A região Norte é a que regista o maior número de casos mortais (393), seguida pelo Centro (157), pela região de Lisboa e Vale Tejo (124), do Algarve (nove) e dos Açores (quatro).Na conferência de imprensa do início da tarde de sábado, a ministra da Saúde adiantou que as consultas, cirurgias e demais atividade assistencial não urgente, suspensas em março devido à pandemia, serão retomadas progressivamente no "final da próxima semana".Em Espanha, o presidente do Governo vai pedir a extenção do estado de emergência até 9 de maio. Pedro Sanchéz prepara-se, todavia, para aliviar o confinamento dos menores.No Reino Unido, o número de mortes por Covid-19 ultrapassou as 15 mil. Morreram quase 900 pessoas nos hospitais do paí e há cada vez mais queixas, por parte dos profissionais de saúde, de carências em matéria de equipamentos de proteção.Os Estados Unidos continuam a lider no número de casos de Covid-19: são quase 707 mil infetados.É também entre os norte-americanos que se regista o maior número de mortes. Já foram utrapassadas as 37 mil. Só no Estado de Nova Iorque morreram mais de 13 mil pessoas.Apesar da gravidade da situação, a Florida decidiu levantar as restrições no acesso a algumas praias e parques naturais.Muitos apoiantes do Donald Trump protestam na rua e pedem a reabertura imediata da economa, depois dos apelos do Presidente.O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou, por sua vez, a apelar aos brasileiros para que não "fujam" do novo coronavírus, lançando-se em nova diatribe contra as medidas de contenção da pandemia. Isto durante uma manifestação pública em Brasília."Não podemos fugir deste vírus, temos de o enfrentar de cabeça erguida, Deus está connosco", clamou Bolsonaro, perante os apoiantes reunidos nas imediações do palácio presidencial.O Presidente brasileiro voltou a criticar governadores e presidentes de câmara que defendem a contenção e o distanciamento social, bem como o Congresso e a imprensa.