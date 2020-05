Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 no país e no mundo.

Os Estados Unidos registaram 2448 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 75.500 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.As autoridades norte-americanas registam também mais de 1,25 milhões de casos diagnosticados até à 1h30 desta sexta-feira em Lisboa e a mesma hora na véspera, de acordo com a mesma fonte.Cerca de 195 mil pessoas foram declaradas curadas e mais de oito milhões de testes foram já realizados.Os balanços diários nos Estados Unidos mantêm-se desde 1 de abril acima dos mil mortos. São de longe o país mais atingido pela Covid-19, quer em número de mortos, como em casos diagnosticados, segundo dados oficiais."A América trava uma batalha feroz contra uma doença terrível", declarou ontem o Presidente norte-americano, Donald Trump."Rezamos para que cientistas e investigadores inovem tratamentos, encontrem terapias e vacinas, e que o façam rapidamente", acrescentou.O ministro das Finanças afirma que a crise económica provocada pela pandemia da Covid-19 pode representar uma queda de mais de 15 mil milhões de euros no Produto Interno Bruto em termos anuais.Mário Centeno sublinha que a quebra no sector do comércio e do retalho pode ser superior a 40 por cento.Nada RTP, o governante estimou ainda que, no final do ano, a taxa de desemprego em Portugal pode ficar abaixo dos dez por cento.Centeno adiantou que em abril houve mais 75 mil pessoas a inscreverem-se nos centros de emprego, em comparação com o mesmo mês do ano passado.Por outro lado, Mário Centeno garante que a atividade económica vai recuperar já no terceiro trimestre deste ano e prevê que em 2022 Portugal consiga recuperar os níveis de 2019. A crise económica, sustenta, seguirá a curva da crise sanitária.Na quinta-feira, durante o debate quinzenal no Parlamento, António Costa frisou que o Estado não dará nem mais um cêntimo à TAP, sem que possa ter mais controlo na companhia aérea.O Governo ainda está a discutir com a administração o modelo de financiamento para fazer face aos prejuízos.Já o líder do PSD, Rui Rio, insiste que é preciso um plano de negócios antes de o Estado avançar com a ajuda financeiramente à transportadora, que considera tecnicamente falida.Infeções em empresa da AzambujaAumentou para 101 o número de casos de Covid-19 entre os trabalhadores da empresa alimentar Avipronto, na Azambuja. Entre os infetados estão 20 pessoas do Carregado.Há ainda quatro testes que foram inconclusivos e vão ser repetidos.Na freguesia de Alenquer, o número de contaminados mais do que duplicou em apenas dois dias.A empresa está encerrada desde sábado. Vai ser alvo de uma vistoria para verificar se todas as indicações dadas pela Direção-Geral da Saúde foram cumpridas.A Direção-Geral da Saúde registou na quinta-feira mais 16 mortes causadas por Covid-19. Há agora um total de 1105.Os infetados são 26.715 - mais 533. É a maior subida no nímero de infecões desde o dia 25 de abril.Estão internadas 874 pessoas, mais 36. Destas, 135 estão nos cuidados intensivos.Mais 182 doentes conseguiram recuperar: já são 2258.A Direção-Geral da Saúde está a investigar o aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Graça Freitas diz que a média de contágio é agora “ligeiramente superior” à do resto do país.A nível internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.O Presidente chinês telefonou ao Presidente da República português Marcelo Rebelo de Sousa recebeu um telefonema de Xi Jiping por causa da pandemiaDe acordo com uma nota no portal da Presidência da República, os chefes de Estado conversaram ao telefone sobre a cooperação dos dois países no combate à Covid-19.Marcelo Rebelo de Sousa pediu a intervenção de Xi Jiping face ao atraso da entrega de algum material médico vindo da China - material que já foi pago mas nunca foi entregue.O Presidente chinês que tudo vai fazer para agilizar o processo de entrega de ventiladores adquiridos por Portugal.No Brasil, foi atingida uma nova marca no número de mortos e infetados pelo novo coronavírus. O país soma já nove mil vítimas mortais.Vários governadores receiam que o número possa subir muito mais e, por isso, querem decretar o confinamento obrigatório de milhões de pessoas.### 1227016###O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, discorda e e foi ao Supremo Tribunal pressionar pessoalmente os juízes a acabarem com os confinamentos.