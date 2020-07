Atualizamos aqui ao minuto todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Em Portugal, o mais recente balanço aponta para mais três mortos e 339 novos casos em 24 horas. Mais 366 pessoas recuperaram da doença.

Mais atualizações

07h44 - Pico de mortalidade mais alto desde 2013



Na primeira quinzena deste mês, registou-se o valor mais alto de mortes em Portugal, desde 2013.



O pico está reportado no portal da Vigilância da Mortalidade, acessível a partir do sítio da internet da Direcção Geral de Saúde.



Neste período, morreram mais de 4 mil e setecentas pessoas, uma subida de 17%, em comparação com o início de julho do ano passado.



De acordo com a edição de hoje do Jornal de Notícias, as principais razões para este aumento, serão as altas temperaturas e também um menor acesso dos doentes crónicos aos cuidados de saúde, durante os meses de pandemia de Covid-19.





07h35 - Rastreio de contactos ineficaz se testes demorarem



Por mais eficaz que seja o rastreio de contactos de pessoas doentes com covid-19, de pouco servirá para travar a disseminação da doença se os testes de diagnóstico não forem rápidos, segundo um estudo científico publicado na revista Lancet.



"Se o teste de diagnóstico à covid-19 demorar três ou mais dias depois de uma pessoa desenvolver sintomas, mesmo a estratégia mais eficaz de rastreio de contactos não conseguirá reduzir a transmissão do vírus", afirmam os investigadores responsáveis pela investigação hoje divulgada.



Se se conseguir testagem com resultados no prazo de 24 horas com rastreio de pelo menos 80 por cento dos contactos, o número médio de contactos infetados por uma pessoa (conhecido como R0) pode ser reduzido de 1,2 para 0,8, evitando 80 por cento das transmissões do novo coronavírus.





07h25 - Fábrica do Barreiro teve de fechar uma secção



Uma fábrica no Barreiro encerrou uma secção inteira porque um trabalhador testou positivo para o novo coronavírus. Trata-se da antiga FISIPE, fábrica de fibra sintética.



Na secção do trabalhador infetado, há mais 20 funcionários. Foram todos enviados para casa até ser conhecido o resultado dos testes.



O filho do funcionário que testou positivo ao novo coronavírus também está infetado



Os restantes operários da empresa foram submetidos a rastreios de despistagem.



A diretora geral da saúde garantiu ontem que o surto no lar de Reguengos de Monsaraz está controlado. Já morreram 17 pessoas







7h15 - Brasil ultrapassa dois milhões de infetados e regista mais de 76 mil mortos



O Brasil ultrapassou hoje os dois milhões de infetados e as 76 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde do país.



Em 24 horas, o país sul-americano somou 45.403 novos casos da doença e 1.322 óbitos.





7h10 - Índia ultrapassa um milhão de casos



A Índia registou 34.956 novas infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando um milhão de casos (1.003.832) desde o início da epidemia, informaram as autoridades.







O Ministério da Saúde também registou um novo máximo de mortes nas últimas 24 horas (687), elevando o total de óbitos no país para 25.602.



Três estados indianos - Maharashtra, Delhi e Tamil Nadu - foram responsáveis por mais de metade do total de casos. Mas nas regiões rurais da Índia, a epidemia também está a acelerar.





7h05 - EUA vão manter interdição de cruzeiros até 30 de setembro



Os Estados Unidos alargaram hoje até 30 de setembro a suspensão da operação de cruzeiros em portos norte-americanos, devido à pandemia de covid-19, anunciaram os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).



A restrição dos cruzeiros, que têm as operações paralisadas desde março, devido ao novo coronavírus, terminava em 24 de julho, mas foi alargada hoje pela segunda vez, face à explosão de casos do novo coronavírus no país.



A nova ordem para não navegar está em vigor até 30 de setembro ou quando melhorar a situação sanitária, segundo os CDC.



Plano de recuperação europeu discutido a partir de hoje

Os líderes da União Europeia reúnem-se a partir desta sexta-feira em Bruxelas, em busca de um compromisso sobre o plano de relançamento face à crise da covid-19 que todos admitem ser urgente. O acordo afigura-se difícil de alcançar.







Em cima da mesa estão a aprovação do Quadro Financeiro Plurianual (QFP), o orçamento da UE para 2021-2027, de 1,07 biliões de euros, e o Fundo de Recuperação pós-pandemia que lhe está associado, de 750 mil milhões de euros.



Os chamados "países frugais" -- Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia e, em menor grau, a Finlândia - opõem-se à proporção de verbas canalizadas sob a forma de subvenções, defendendo uma maior proporção de verbas por empréstimo e que os fundos sejam condicionados à realização de reformas.

O Primeiro-Ministro diz que Portugal "está pronto" para aprovar a proposta do fundo de recuperação económica e o orçamento da União Europeia.Apesar das dificuldades nas negociações, António Costa insiste que as divergências são ultrapassáveis.O Conselho Europeu deverá prolongar-se pelo menos até sábado. Os 27 terão de ultrapassar as muitas diferenças que ainda os separam relativamente às propostas de um Fundo de Recuperação e do orçamento da União para 2021-2027."Chegar a um acordo vai exigir trabalho árduo e vontade política de todos", escreveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na carta-convite dirigida aos chefes de Estado e de Governo dos 27, na qual reitera todavia que "agora é o momento", pois "um acordo é essencial".António Costa já está em Bruxelas e ontem mesmo jantou com o Presidente francês, Emmanuel Macron, no seguimento da ronda de contactos que António Costa fez antes da cimeira.Depois de encontros na Holanda e na Hungria, Costa e Emanuel Macron ainda equacionaram encontrar-se em Paris, mas dificuldades de agenda fizeram adiar o encontro para a capital belga.Em Portugal, o mais recente balanço aponta para mais três mortos e 339 novos casos em 24 horas. Mais 366 pessoas recuperaram da doença.