Nigéria na segunda fase da CAN2025, em jornada sem surpresas

No Complexo Desportivo de Fez, Zaidu, do FC Porto, não fez qualquer minuto na cimeira do Grupo C, entre líderes e favoritos à passagem aos oitavos de final, num jogo em que a Nigéria teve ‘o pássaro na mão’ ao ganhar três golos de vantagem, mas quase o deixou fugir (3-2 final).



Ademola Lookman, extremo da Atalanta, voltou a fazer a diferença no segundo triunfo das ‘super águias’: fez as assistências para os cabeceamentos certeiros de Victor Osimhen, aos 44 minutos, e de Wilfred Ndidi, aos 50, antes de ele próprio marcar aos 67.



O vencedor parecia encontrado, mas Montassar Talbi reduziu aos 74 minutos, também de cabeça, e Ali Abdi, aos 87, de grande penalidade, reacendeu a esperança dos tunisinos, que nos instantes finais ainda chegaram a ameaçar o empate.



No Olímpico de Rabat, os ‘pequeninos’ do grupo somaram os primeiros pontos, mas saíram do estádio com a sensação de que podia ter sido mais. O empate a uma bola deixou o triunfo a pairar entre Uganda e Tanzânia, num final de grandes emoções.



Saimon Msuva adiantou a Tanzânia, aos 59 minutos, mas Uche Ikpeazu empatou para o Uganda, aos 80.



A reviravolta esteve nos pés de Allan Okello, no primeiro dos nove minutos de compensação, mas o médio das ‘cegonhas’ fez a bola 'ganhar asas' e subir por cima da baliza. Antes do apito final, os ‘taifa stars’ falharam o segundo, com a baliza aberta, e o empate ficou como última palavra de um jogo cujo resultado agradou pouco a ambos.



Ao início da tarde, o Estádio Ibne Batouta, em Tânger, recebeu o jogo grande do Grupo D, e o empate a uma bola entre o Senegal e a República Democrática do Congo apenas adiou a passagem de ambos à segunda fase, agora com quatro pontos cada.



As duas equipas já inscreveram o nome na lista de vencedores, com festa senegalesa mais recente, em 2021, sob a batuta de Sadio Mané, que hoje voltou a marcar para os ‘leões de Taranga’, aos 69 minutos, em resposta ao golo inaugural de Cédric Bakambu, aos 61.



O atual avançado do Betis é uma das estrelas dos ‘leopardos’, seleção que ainda poderá cruzar-se com Portugal no Mundial2026, caso ultrapasse o play-off intercontinental previsto para março do próximo ano.



No outro jogo do grupo, em Rabat, o desafio passava por perceber até onde o Botsuana, provavelmente a seleção mais frágil em prova, poderia esticar a sua capacidade de resistência. Sem surpresas, o Benim venceu por 1-0, deu uma prova de vida e um passo em frente rumo à segunda fase.



O leixonense Dokou Dodo voltou a ser titular nos ‘esquilos’, que chegaram à vantagem ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, por Yoan Roche, defesa nascido em França e a jogar atualmente na Roménia.



Com estes três pontos, o Benim, que irá fechar a fase de grupos frente ao favorito Senegal, fica bem posicionado para chegar aos oitavos de final como um dos melhores terceiros classificados.