8h10 - China deteta mais nove casos de contágio local no noroeste do país



A China diagnosticou mais nove casos de contágio local de Covid-19 na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, e cinco oriundos do exterior, indicaram hoje as autoridades chinesas.



Urumqi, a capital de Xinjiang, com 3,5 milhões de habitantes, detetou um surto na semana passada, interrompendo um período de quase duas semanas sem novos casos na China.



A cidade implementou medidas de prevenção, incluindo a suspensão do metropolitano local e o cancelamento de centenas de voos, e iniciou uma campanha maciça de testes para tentar conter o surto o mais rapidamente possível, noticiou a imprensa local.



Pequim, onde um novo surto detetado no mês passado levou a medidas parciais de confinamento, está há mais de duas semanas sem novas infeções.



As autoridades de saúde acrescentaram que, até à meia-noite (17h00 de terça-feira em Lisboa), 23 pacientes tiveram alta, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 233.



De acordo com os dados oficiais, desde o início da epidemia a China registou 83.707 infetados e 4.634 mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).



À Europa, que se tornou o epicentro pandémico em fevereiro, depois da China, onde o novo coronavírus foi identificado no final de 2019, sucedeu o Continente Americano - com Estados Unidos e Brasil à cabeça.



Um outro balanço, divulgado por um consórcio de órgãos da comunicação social brasileira, com base em dados das secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal do país, aponta para 1346 mortes em 24 horas, para um total de 81.597.



O quadro em Portugal





O número de pessoas internadas recuou em 15 para 439 e, em unidades de cuidados intensivos, estão 62 pessoas.

As autoridades do Estado australiano de Victoria registaram dois mortos e 484 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, uma nova marca diário desde o novo surto na capital regional, Melbourne.Desde o passado dia 7 de julho, Victoria reportou 3810 infeções com o novo coronavírus, o que equivale a 29 por cento do total de casos registados na Austrália desde o início da pandemia.O responsável médico de Victoria, Brett Sutton, considera possível que o número de casos aumente nos próximos dias, prevendo "entre 500 a 600" novos contágios diários.A Austrália iniciou na segunda-feira uma investigação judicial ao novo surto de Covid-19 em Melbourne, tendo em vista apurar se houve violações das regras de segurança nos hotéis designados para realizar a quarentena obrigatória de viajantes vindos do estrangeiro.De acordo com a imprensa local, os seguranças terão deixado os viajantes sair dos seus quartos ou mesmo tido relações sexuais com pessoas confinadas.A 8 de julho, Melbourne, a segunda cidade mais populosa do país, foi colocada novamente em confinamento até 20 de agosto, após o fracasso das medidas para evitar a propagação do vírus.O Governo de Dublin tornou pública esta quarta-feira umade 13 países cujos viajantes estão isentos de cumprir o confinamento ao chegar à Irlanda e que exclui países como Portugal, Espanha, França e o vizinho Reino Unido.A lista é composta por 13 países europeus e dois territórios (Gibraltar e Groenlândia) que possuem um número de casos de coronavírus por 100 mil habitantes igual ou menor do que a Irlanda: Malta, Finlândia, Noruega, Itália, Hungria, Estónia, Letónia, Lituânia, Chipre, Eslováquia, Grécia, Mónaco e São Marino.O Departamento de Justiça norte-americano anunciou as primeiras acusações criminais contra piratas informáticos suspeitos de atacarem empresas que desenvolvem vacinas contra a Covid-19, alegadamente em colaboração com o Governo chinês.Os, identificados como Li Xiaoyu e Dong Jiazhi, são acusados de roubarem centenas de milhões de dólares em propriedade inteletual e segredos comerciais, informações que sabiam de valor para o governo chinês, afirmaram os procuradores, além de conspiração para cometer fraude informática.Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), a acusação aponta que em janeiro Li conduziu um reconhecimento na rede informática de uma empresa de biotecnologia de Massachusetts, conhecida por estar a investigar uma potencial vacina, e procurou vulnerabilidades na rede de uma empresa de Maryland, menos de uma semana depois de a empresa ter anunciado estar a conduzir um trabalho científico semelhante.A pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, já fez mais de 610 mil vítimas mortais e infetou mais de 14,7 mil milhões de pessoas em 196 países e territórios. É o que estabelece, por agora, o balanço em permanente atualização por parte da France Presse, suportado em fontes oficiais.Pelo oitavo dia consecutivo, os Estados Unidos - mais concretamente, a Universidade Johns Hopkins, de Baltimore - reportam mais de 60 mil casos de Covid-19.Em 24 horas, o país de Donald Trump acumulou 68.525 novas infeções, o que fez subir para 3,89 milhões o total de casos positivos desde o início da pandemia.O número de mortes em solo norte-americano aumentou em 961 desde terça-feira, para um total de 141.883.Estes dados fazem dos Estados Unidos, de longe, o país mais atingido pela pandemia em valores absolutos.O próprio Presidente norte-americano, que nos últimos meses se desdobrou em declarações que desvalorizaram a severidade da pandemia, veio ontem reconhecer que a situação "vai segura e infelizmente piorar antes de melhorar".Na primeira conferência de imprensa inteiramente dedicada à crise sanitária, desde abril, Trump recomendou mesmo a utilização de máscaras, "quando o distanciamento físico não for possível": "Quer gostem ou não das máscaras, elas têm um impacto".Já o Brasil registou 41.008 casos e 1367 mortes decorrentes da Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o final de fevereiro, mês em que foi reportada a primeira infeção, o país sul-americano soma 2.159.654 casos e 81.487 óbitos.Segundo os dados do Ministério brasileiro da Saúde, 1.465.970 pessoas foram dadas como recuperadas. Outras 612.197 estão a ser acompanhadas.Infetado pelo SARS-CoV-2, o Presidente brasileiro aguarda esta quarta-feira o resultado laboratorial de um novo teste. A expensas do confinamento a que, em teoria, estaria obrigado, Jair Bolsonaro deixou, ao final da tarde de terça-feira, o Palácio de Alvorada para conversar com apoiantes, o que foi transmitido ao vivo no Facebook.Dizendo-se saudável, Bolsonaro condiciou o "retorno à normalidade" ao resultado do novo teste.As autoridades do Brasil autorizaram também ontem o ensaio clínico para o desenvolvimento de duas vacinas contra a Covid-19, criadas pela farmacêutica norte-americana Pfizer num consórcio com a empresa alemã BioNTech.O país encontra-se já a realizar testes de um imunizante produzido pela Universidade de Oxford e a empresa farmacêutica AstraZeneca e de outra vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac.Portugal registava ontem mais seis mortes e 127 novos casos de infeção desde segunda-feira, de acordo com o ultimo boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Desde o início da pandemia, registam-se 48.898 casos e 1697 mortes.Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, somava na terça-feira 24.470 casos, mais 101 do que na véspera. Todas os óbitos destas 24 horas ocorreram na região.Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 24.470, seguida do Norte (18.372, com 11 novos casos), do Centro (4367, com seis novos casos), do Algarve (792 e dois casos novos) e do Alentejo (636, mais um caso).Nos Açores foi reportado mais um caso de Covid-19, passando agora para os 159, mantendo-se o número de óbitos em 15. Na Madeira não houve aumento de casos (mantém-se nos 102) e ou registo de mortes.É, todavia, o Norte que continua a registar o maior número de mortes (827), à frente de Lisboa e Vale do Tejo (570), do Centro (251), do Alentejo (19), do Algarve (15) e dos Açores (15).Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1139), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (327), entre 60 e 69 anos (151) e entre 50 e 59 anos (55). Há notícia 20 mortos entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos.Em termos globais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.077, mais 15 casos do que na segunda-feira) depois entre 30 e 39 anos (7.968, um aumento de 25 casos), 50 a 59 anos (7.466, mais 16), 20 e 29 anos (7.429, mais 27 casos) e mais de 80 anos (5.703, mais 13 do que no dia anterior).As autoridades de saúde mantêm sob vigilância 35.077 contactos de pessoas infetadas e 1616 casos aguardam resultado laboratorial. O número de recuperados aumentou para 33.769 - mais 222.