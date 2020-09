Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI







10h35 - Idosos de lar encerrado em Queijas testam negativo



Os idosos do lar que foi ontem encerrado em Queijas testaram negativo para a covid-19. Serão retirados do lar. Três vão para casa de familiares e os restantes vão para instituições da zona.





9h50 - Polícia australiana deteve várias pessoas em protestos contra medidas de confinamento





A polícia australiana deteve, em Melbourne, no estado de Vitória, o mais atingido pela pandemia da covid-19, várias pessoas que participavam em protestos contra o confinamento.





Com 748 mortos no país devido à covid-19, o estado de Vitória registou mais 11 mortos e 76 novas infeções, tendo sido impostas restrições na cidade de Melbourne, incluindo recolher noturno, numa tentativa de reduzir o aumento de casos.





Depois de ter apelado à população para respeitar as restrições de movimentos, a polícia deteve quatro homens acusados de incitarem aos protestos no chamado “Freedom Day” (dia da liberdade), planeados para decorrerem hoje em vários pontos de Melbourne, tendo ainda detido vários manifestantes, alguns dos quais por não usarem máscara.





O Governo deverá anunciar no domingo como e quando serão levantadas as medidas de condicionamento em Melbourne e na região.





9h22 - MNE elogia Inglaterra por manter corredor aéreo com Portugal













O Ministro dos Negócios Estrangeiros defende que as decisões de circulação entre Estados da União Europeia, no âmbito da pandemia, têm de ser tomadas em cooperação para não colocar em causa o espaço Schengen. Augusto santos Silva elogia Inglaterra por manter, para já o corredor aéreo com Portugal.

9h00 - Índia ultrapassa os quatro milhões de casos





A Índia ultrapassou os quatro milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia, após um novo máximo diário de contágios registado nas últimas 24 horas, indicaram as autoridades.







Nas últimas 24 horas, a Índia registou 86.432 infeções, acumulando mais de 4.023.179 desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil (o segundo país do mundo com mais casos), com 4.092.832 contágios, segundo os dados oficiais.







Também nas últimas 24 horas o país registou mais 1.089 mortes, elevando o total de óbitos para 69.561.







Os peritos têm questionado se alguns estados indianos têm identificado de forma correta o número de mortos devido à covid-19 e temem que o número seja ainda maior.





8h45 - Avante só avançou com certeza de segurança



O secretário-geral do PCP garante que a realização da Festa do Avante só ficou decidida quando houve a certeza de todas as garantias de segurança.





O Presidente da República está menos otimista do que as autoridades de saúde ou o PCP em relação à Festa do Avante. Marcelo rebelo de Sousa não questiona, no entanto, a legitimidade do evento.

O secretário-geral do PCP garante que a realização da Festa do Avante só ficou decidida quando houve a certeza de todas as garantias de segurança.O Presidente da República está menos otimista do que as autoridades de saúde ou o PCP em relação à Festa do Avante. Marcelo rebelo de Sousa não questiona, no entanto, a legitimidade do evento.





Sobre a Festa do Avante, o Ministro dos Negócios Estrangeiros não se quis pronunciar. Mas enquanto membro e dirigente socialista, Augusto Santos Silva diz que os tempos actuais não são adequados a grandes ajuntamentos e que devem evitar-se aglomerações, sejam de lazer ou actividades partidárias.

Covid-19. Escolas só fecham se houver "elevado risco”

Área de isolamento nas escolas só pode ser usada por uma pessoa

Mais duas pessoas infetadas em Santarém

As escolas só serão encerradas em caso de "elevado risco" e o rastreio de quem esteve em contacto com doentes covid-19 será feito "preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso", recomenda a Direção-Geral da Saúde (DGS).Estas são algumas das medidas previstas no "Referencial Escolas -- Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar" , que foi publicado esta sexta-feira e está disponível no 'site' da DGS.No documento, a DGS explica que bastam dois casos confirmados de covid-19 numa escola para ser considerado um surto, mas que só em "situações de elevado risco" as autoridades de saúde optam pelo encerramento do estabelecimento de ensino.As primeiras opções passam por encerrar apenas uma ou várias turmas, ou então encerrar "uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino". Só em último caso, fecha toda a escola."O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela autoridade de saúde local, envolvendo na tomada de decisão as autoridades de saúde regional e nacional", refere o documento da DGS que o Ministério da Educação vai enviar para todas as escolas.As medidas a adotar dependem de um conjunto de fatores que vão desde o distanciamento entre pessoas, a disposição e organização das salas e a própria organização do estabelecimento de ensino.No caso de as autoridades de saúde optarem pelo encerramento temporário da escola, a sua reabertura fica dependente de nova decisão daquelas autoridades no momento em que considerem que a situação epidemiológica está controlada e não representa risco para a comunidade escolar.As aulas começam entre os dias 14 e 17 de setembro e voltam a ser presenciais, depois de no passado ano letivo as escolas terem encerrado em meados de março devido à pandemia de covid-19.A área de isolamento nas escolas para suspeitos de covid-19 só deve ser utilizada por uma pessoa, devendo optar-se por outras salas para acolher outros casos que apareçam em simultâneo, recomendou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS)."Na eventualidade de serem identificados vários casos suspeitos em simultâneo, deve recorrer-se a outras salas que não estejam a ser utilizadas para isolamento dos restantes casos suspeitos, cumprindo os mesmos procedimentos dos aplicados à área de isolamento", refere o documento da DGS.No referencial, a DGS defende ainda não se deve medir a temperatura dos alunos e funcionários à entrada da escola.A lista de quem é obrigado a usar máscara dentro dos estabelecimentos de ensino também surge no documento, que volta a sublinhar que este equipamento é obrigatório para todos os alunos à partir do 2.º ciclo, tal como já tinha sido anunciado em julho.No documento hoje divulgado e que o Ministério da Educação vai distribuir pelas escolas, a DGS sublinha que as escolas só serão encerradas na sua totalidade em "situações de elevado risco", estando previstas outras medidas como enviar apenas uma ou várias turmas para casa.Estas decisões -- que cabem às autoridades da saúde e nunca às direções escolares -- são tomadas com base em vários fatores, desde o distanciamento entre pessoas, a disposição e organização das salas e a própria organização do estabelecimento de ensino.Há mais duas pessoas infetadas na casa de repouso de Santarém. Subiu para 57 o número de casos.Neste momento estão ativos 23 surtos de Covid-19 nos lares portugueses. A maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.Portugal registou mais quatro mortes e 406 novos casos de infeção por covid-19, em relação a quinta-feira, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 59.457 casos de infeção confirmados e 1.833 mortes.Os dados da DGS indicam que as quatro vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 30.609 casos (mais 194) e 677 mortos.A região Norte regista mais 152 novos casos, somando agora um total de 21.454, com 849 mortos.