VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL.









08h06 - Alemanha com mais 6729 casos e mais 217 vítimas mortais





08h05 - Nova Zelândia volta a identifcar um caso de Covid-19 no na comunidade, o primeiro em meses





Trata-se de um mulher com 56 anos. Autoridades já rastrearam os contactos que, até agora, deram todos negativo ao vírus.





08h03 - Situação na França preocupante, diz o responsável da Autoridade da Saúde no país





08h01 - Ministro espanhol da Saúde vai deixar o Governo esta terça-feira para se candidatar às eleições regionais na Catalunha marcadas para 14 de fevereiro.





7h30 - Índia com 131 mortes e mais de 13 mil casos nas últimas 24 horas



A Índia registou 131 mortes por covid-19 e 13.203 casos nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades indianas.



Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 10,6 milhões de casos do novo coronavírus (10.667.736), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contavam com mais de 25,1 milhões.



Com um total de 153.470 mortes, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



O país tem atualmente 184.182 casos ativos da doença.





Ministro da Defesa testou positivo à covid-19

João Gomes Cravinho tem sintomas ligeiros. Está em confinamento, mas vai manter-se a trabalhar à distância. É já o sétimo membro do Governo infetado desde o início da pandemia.



Na última semana, foi divulgado o caso da Ministra da Agricultura e Pescas, Maria do Céu Antunes. Também já testaram positivo, os Ministros do Planeamento, Ensino Superior, Finanças, e da Economia e Trabalho.

Adiada reunião do Infarmed

Foi adiada a reunião no Infarmed, entre os especialistas em saúde e os políticos, prevista para terça-feira. Para já, ainda não foi definida uma nova data.



A última reunião foi no dia 12 de janeiro.



Estes encontros servem de base às decisões do executivo para o controlo da pandemia. Isto depois de Portugal ter batido um novo recorde no número de mortos por Covid-19.

Morreram mais 275 pessoas, num total de 10.469 óbitos desde o inicio da pandemia.



Foram registados mais 11 721 casos.