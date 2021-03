Mais atualizações

11h35 - Turismo. Quebra de 50 por cento de dormidas na UE

O número de dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico na União Europeia recuou para metade em 2020, face ao ano anterior devido à pandemia da Covid-19, segundo dados do Eurostat.



De acordo com o gabinete estatístico europeu, em 2020, o número de noites passadas em estabelecimentos de alojamento turístico da União Europeia totalizou 1,4 mil milhões, o que representa uma redução de 52 por cento em relação a 2019.

11h06 - Voos de e para o Reino Unido e Brasil mantêm-se suspensos

Os voos, comerciais ou privados, com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido vão manter-se suspensos até dia 31 de março, anunciou hoje o Governo.



Numa nota, o Ministério da Administração Interna refere que as medidas restritivas do tráfego aéreo vão continuar em vigor até ao último dia deste mês devido à situação epidemiológica provocada pela Covid-19.



Tal como no anterior período de estado de emergência, continuam a ser permitidos apenas os voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional.

No entanto, também estes passageiros têm de apresentar comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, efetuado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, exceto crianças com menos de dois anos. Estes cidadãos têm também de cumprir 14 dias de isolamento profilático.



10h30 - África regista 107.001 mortes e 4.005.204 infetados



África regista hoje 107.001 mortes associadas à Covid-19 desde o início da pandemia, o número de casos de infeções ascende a 4.005.204, e o de recuperados a 3.589.067, segundo os dados oficiais mais recentes no continente, reunidos pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.

Entramos hoje na primeira fase do desconfinamento que tem de ser muito prudente, gradual e a conta-gotas. E conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer como se não atravessássemos ainda uma grave pandemia. #Desconfinamento #COVID19 — António Costa (@antoniocostapm) March 15, 2021

O ministro da Educação considera que a pandemia colocou o sector no centro da sociedade. Num encontro da Juventude Socialista, Tiago Brandão Rodrigues congratulou-se com o início da reabertura das escolas.

Portugal reafirmou que os lotes destas vacinas que foram suspensos não foram distribuídos no país.



O Ministério da Administração Interna acompanha a publicação desta segunda-feira do decreto espanhol sobre o controlo de fronteiras terrestres e confirma que esta situação se manterá até 5 de abril."Na sequência da articulação permanente entre os governos de Portugal e de Espanha, e tendo em conta a situação epidemiológica nos dois países, o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais vai manter-se até ao dia 5 de abril, mantendo-se todos os Pontos de Passagem Autorizados (PPA) e os horários estabelecidos no período anterior", lê-se numa nota do gabinete de Eduardo Cabrita."Assim, a partir das 0h00 do dia 17 de março, mantém-se limitada a circulação entre Portugal e Espanha - e somente nos PPA - ao transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e de veículos de emergência e socorro e serviço de urgência"."Continua também suspensa a circulação ferroviária transfronteiriça, exceto para transporte de mercadorias, bem como o transporte fluvial entre Portugal e Espanha. Estas limitações não impedem a entrada em Portugal de cidadãos nacionais e de titulares de autorização de residência em Portugal, bem como a saída de cidadãos residentes noutros países", prossegue o comunicado, que detalha os pontos de passagem autorizados.- Valença;- Vila Verde da Raia;- Quintanilha;- Vilar Formoso;- Caia;- Vila Verde de Ficalho;- Castro Marim.- Marvão- Monção;- Melgaço;- Montalegre;- Vinhais;- Ponte da Barca;- Miranda do Douro;- Termas de Monfortinho;- Mourão;- Barrancos.- Rio de Onor.Mário Nogueira considera que começar as aulas sem que a testagem tenha começado já é "imprudência grande" e espera que isso seja corrigido nos outros momentos do recomeço das aulas.O secretário-geral da Fenprof espera que a vacinação dos professores e dos funcionários das escolas, anunciada para o próximo fim de semana, não tenha o mesmo caminho das promessas dos computadores, que, diz Mário Nogueira, demorou a ser concretizado.O responsável pela Federação Nacional dos Professores argumenta ainda que deve haver um reforço das condições sanitárias, uma diminuição do número de alunos por turma e devem ser mantidas ao máximo as bolhas de separação de turmas.Mário Nogueira diz que no primeiro período houve 2832 escolas com casos de Covid-19.Harry Roque, porta-voz do Presidente filipino, confirmou ter testado positivo para a Covid-19, acrescentando que não voltou a ter contacto com Rodrigo Duterte desde que recebeu os resultados.A última ocasião em que o porta-voz esteve com o Presidente foi a 11 de março.A notícia da infeção do porta-voz do Presidente das Filipinas surge quando país se debate com um recrudescimento do número de casos - só no fim de semana foram confirmadas perto de dez mil novas infeções pelo SARS-CoV-2.As Filipinas acumulam 621 mil casos e 12.800 mortes.A organização não-governamental Observatório Cidadão para a Saúde vem defender a inclusão de ativistas comunitários do sector nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Isto porque "estão muito expostos à infeção pelo novo coronavírus".Em declarações à agência Lusa, o diretor desta ONG, Jorge Matine, afirma que os ativistas contactam direta e constantemente com as unidades de saúde, ao transportarem medicamentos e informações para os pacientes incapacitados de percorrer grandes distâncias, por causa de doenças como a Sida e a tuberculose. São também eles que levantam fármacos para pessoas com deficiência física ou mental."Estes ativistas têm, à semelhança de outros profissionais de saúde, sido expostos à Covid-19. Têm sido reportados casos de contaminação de vários ativistas", adianta.As autoridades sanitárias russas reportam mais 9437 casos de infeção nas últimas 24 horas, dos quais 1353 em Moscovo. Desde o início da pandemia, a Rússia registou 4.400.045 infeções.No mesmo período, morreram 404 pessoas vítimas da Covid-19, para um total acumulado de 92.494.Três milhões e meio de russos já receberam as duas doses da vacina Sputnik V.As autoridades de Hong Kong adiantam que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no território será alargado a cidadãos com idades entre os 30 e os 60 anos e trabalhadores domésticos.A cidade da Nagpur, no Estado indiano de Maharashtra, responsável por mais de metade dos casos de Covid-19 no país nos últimos dias, iniciou um confinamento que deverá prolongar-se até 21 de março.Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias indianas reportarem 118 mortes associadas à Covid-19 e 26.291 casos. A maior parte foi diagnosticada no Estado ocidental de Maharashtra, com 16.620 casos no último balanço.O presidente do Conselho das Escolas considera que o regresso às aulas presenciais já devia ter acontecido há mais tempo. Em entrevista à Antena 1, José Eduardo Lemos entende que há duas semanas que as crianças da creche, pré-escolar e do 1.º ciclo já deveriam ter regressado às aulas, num regime misto, com o ensino à distância.O presidente do Conselho das Escolas garante que os números atuais da pandemia de Covid-19, já teriam permitido o regresso às aulas presenciais, antes destas datas apontadas pelo Governo.José Eduardo Lemos, presidente do Conselho das Escolas, garante que as escolas estão ansiosas e preparadas. Quanto às medidas, devem ser adotadas basicamente as mesmas que já existiam antes deste confinamento, como o distanciamento.Espanha prolongou os controlos na fronteira terrestre com Portugal até 6 de abril, por causa da crise sanitária e da proximidade da Páscoa, lê-se no Boletim Oficial do Estado hoje publicado.De acordo com a ordem do Ministério do Interior de Espanha, apenas os cidadãos espanhóis e os cônjuges ou parceiros com registo público e descendentes que vivem ao seu cuidado poderão entrar em território espanhol.Residentes e estudantes que estudam em Espanha, residentes noutros Estados-membros ou países associados de Schengen que se encontram a caminho do slocal de residência habitual e os que se encontram em trânsito para efeitos de trabalho também serão autorizados a entrar.Aqueles que possam provar motivos de força maior, uma situação de necessidade ou razões humanitárias, bem como o pessoal estrangeiro acreditado como membro de missões diplomáticas, organizações internacionais e forças de segurança, cujos movimentos estejam relacionados com o seu trabalho, também o podem fazer.As entradas e saídas do território espanhol através da fronteira terrestre interna com Portugal só podem ser ocorrer através dos pontos de passagem autorizados e durante as horas estabelecidas.Esta ordem estará em vigor a partir da 1h00 de 16 de março de 2021 e até às 0h59 horas de 6 de abril.O ministro da Educação adianta esta segunda-feira à Antena 1 que o pessoal docente e não docente começa a ser vacinado já no próximo fim de semana.Antena 1Numa altura em que os alunos do 1.º ciclo regressam às aulas presenciais, Tiago Brandão Rodrigues revela que a vacinação vai arrancar nos dias 20 e 21 de março.O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, desde domingo, em 6604, para um total de 2.575.849 reportados desde o início da pandemia.Os últimos dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas referem mais 47 mortes associadas à Covid-19, para um total acumulado de 73.418.O primeiro-ministro enfatiza que o arranque da primeira fase do desconfinamento, esta segunda-feira, "não é sinónimo de sair e fazer tudo", advertindo que a pandemia ainda é grave e que na Páscoa se mantém o dever geral de recolhimento.Estes avisos foram transmitidos por António Costa em mensagem publicada no Twitter."Entramos hoje na primeira fase do desconfinamento que tem de ser muito prudente, gradual e a conta-gotas. E conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer como se não atravessássemos ainda uma grave pandemia", afirma o governante.Na mesma mensagem, o chefe do Executivo salienta também que, em matéria de contenção da Covid-19, "esta é uma fase bastante exigente"."Recordo que até à Páscoa, inclusive, mantém-se o dever geral de confinamento. Não podemos correr riscos e deitar tudo a perder. A vida e a saúde estão em primeiro lugar", frisa.O Governo timorense determinou o prolongamento, até 2 de abril, da cerca sanitária e do confinamento obrigatório em Díli. Decidiu tanbém aplicar medidas idênticas aos municípios de Baucau e de Viqueque, até 29 de março."Só está autorizada a saída para as atividades essenciais detalhadas. Regra geral, os cidadãos têm que permanecer em casa. Fiquem em casa. As exceções para comprar comida, telecomunicações ou necessidades básicas. Quem tenha de trabalhar serviços essenciais públicos ou privados, estão autorizados a circular, mas o resto deve ficar em casa", afirmou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães.As medidas nos municípios de Baucau e de Viqueque entram em vigor na terça-feira.As autoridades timorenses reportaram esta segunda-feira sete novos casos de Covid-19, dos quais cinco em Díli, um em Baucau e outro em Viqueque, elevando para 99 o total de casos ativos no país. É um novo máximo.Portugal começa esta segunda-feira a desconfinar. Reabrem as creches e as escolas do pré-escolar e do 1º ciclo.Os ATL para estes níveis de ensino também retomam a atividade.As lojas podem voltar a vender ao postigo. Os cabeleireiros também abrem portas, mas apenas mediante marcação.Volta a ser possível comprar um livro numa livraria, ir a uma bibilioteca consultar arquivos.Novidade será também a reabertura de parques e jardins. Deixa de haver cadeados nos portões e fitas nos bancos.Já há registo em Portugal de dois casos de coágulos no sangue em pessoas a quem foi administrada a vacina da Astrazeneca.Em comunicado conjunto, a Direção-Geral da Saúde e o Infarmed confirmam essa situação, mas anunciaram que o país vai continuar a administrar a vacina.As autoridades de saúde explicam que os dois casos apresentam padroes clínicos diferentes.Adiantam assim que, para já e com base nos dados disponíveis, enquanto decorre a investigação, a vacina pode continuar a ser administrada.As autoridades de saúde holandesas decretaram a suspensão durante duas semanas, por precaução, da vacina da AstraZeneca. O mesmo havia decidido no domingo a Irlanda.Noruega, Dinamarca e Islândia tomaram essa medida na passada quinta-feira, a Bulgária fez o mesmo no dia seguinte e a Tailândia atrasou a campanha de vacinação.A AstraZeneca continua, no entanto, a garantir que não há evidências de formação de coágulos sanguíneos provocados pela vacina.Segundo farmacêutica, a conclusão surge depois de uma análise cuidada aos dados das 17 milhões de pessoas já vacinadas quer na União Europeia, quer no Reino Unido.Na Madeira, subiu para 161 o número de pessoas vacinadas que, mesmo assim, contrairam o virus. Um terço são profissionais de saúde.A Organização Mundial da Saúde já tinha alertado que a vacina não é suficiente para evitar a propagação do vírus, embora previna o agravamento dos sintomas.Além da vacina, as autoridades recomendam sempre o uso de máscara, distanciamento físico e lavagem frequente das mãos.Portugal está já com menos de 40 mil casos ativos de Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da DGS, conhecido na tarde de domingo.Em 24 horas morreram 15 pessoas. Havia ontem registo de mais 541 casos de infeção.Nas enfermarias estavam 976 doentes, menos quatro do que na véspera, e nos cuidados intensivos havia 242 doentes, menos 11.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.649.334 mortes, resultantes de mais de 119,4 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.No Brasil, há receios de que o número de mortes diárias por Covid-19 suba rapidamente para as três mil pessoas.O Governo Federal mostra-se cada vez mais ineficaz diante da pandemia e, a piorar a situação, há agora festas clandestinas com centenas de pessoas sem qualquer proteção. O antigo jogador do Benfica e avançado do Flamengo Gabigol foi um dos detidos por participar num destes eventos.