Em dois milhões de pessoas com esquema vacinal completo há mais de 14 dias, 1231 contraíram a infeção por SARS-CoV-2, 43 foram internadas e cinco morreram, mostram dados divulgados nas últimas horas pela Direção-Geral da Saúde.Entre os 1231 casos de Covid-19 em pessoas já com a vacinação completa há mais de 14 dias, 26 foram internadas “com diagnóstico principal” de Covid-19 e 17 com “diagnóstico secundário”.Quatro das cinco pessoas que morreram tinham 80 ou mais anos.“Recordamos que a efetividade vacinal é muito elevada, mas não é de 100 por cento, pelo que se continuam a recomendar as conhecidas medidas de precaução”, enfatizou a DGS, adiantando que são aproximadamente dois milhões as pessoas com esquema vacinal completo há mais de 14 dias.No total de infetados após vacinação completa, 37 por cento estavam na faixa etária dos 80 e mais anos e oito por cento dos 70 aos 79 anos, estando os restantes distribuídos nas outras faixas etárias.Relativamente ao total de internados com diagnóstico principal de Covid-19 após vacinação completa, a DGS indicou que 77 por cento têm mais de 80 anos.Os Estados Unidos registaram 317 mortes associadas à Covid-19 e 11.336 casos em 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.O país soma 33.507.963 infetados e 600.941 óbitos desde o início da pandemia.O Presidente brasileiro afirmou na quinta-feira que a infeção pelo novo coronavírus confere uma imunização mais eficaz do que a vacina e que "todos os que contraíram o vírus estão vacinados"."Eu já me considero - eu não me considero não, eu estou - vacinado, entre aspas. Todos os que contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz do que a própria vacina. Então, quem contraiu o vírus, não se discute, esse está imunizado", afirmou Jair Bolsonaro na habitual transmissão em direto na rede social Facebook.A Área Metropolitana de Lisboa recua no desconfinamento aos fins de semana.A partir das 15h00 desta sexta feira, é proibido entrar ou sair da região da grande Lisboa. A proibição mantém-se todo o fim de semana e só termina às 6h00 de segunda-feira.Durante a semana, mantêm-se as regras atuais.Há exceções para a interdição de entrada e saída da Área Metropolitana de Lisboa: circulação por motivos de trabalho, atestados por declaração da entidade patronal, é uma delas.O trabalhador por conta de outrem deve apresentar declaração da empresa e, no caso do trabalhador independente, uma declaração emitida pelo próprio.Ficam isentos de apresentar declaração profissionais de saúde ou forças de segurança.Há ainda outras duas exceções: compromissos familiares ou cumprimento de obrigações parentais.O Presidente da República reagiu com prudência a estas decisões do Governo.O bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, considera a medida para a Área Metropolitana de Lisboa inconstitucional.Em declarações à agência Lusa, o responsável explica que a medida só poderia ser tomada se estivesse em vigor o estado de emergência. Assim, considera que está em causa a suspensão de direitos e liberdades fundamentais.A partir de segunda-feira, os sete centros de vacinação de Lisboa vão estar abertos mais uma hora por dia, num total de dez horas de funcionamento.Na semana passada, foram administradas 39 mil doses.Em julho, os centros passam a funcionar 14 horas por dia, incluindo aos fins de semana, o que pode significar uma média de 65 mil doses administradas por semana.Pelo menos 12 mil migrantes ainda estão à espera da atribuição de número de utente do SNS, sem o qual não ó possivel fazer o autoagendamento. A autarquia anunciou que está a ser estudado um processo especial para essas comunidades.Alguns especialistas consideram que Lisboa está a passar por uma quarta vaga da pandemia, que em poucas semanas irá alastar ao resto do país.A variante indiana, mais transmissivel, tem já 92 casos identificados, a maioria na capital.A Direção-Geral da Saúde atualizou a norma da testagem à Covid-19. Agora noutro contexto - em eventos organizados pelas empresas. Nestas situações, aplica-se a mesma regra dos eventos desportivos e culturaisA testagem deve ser feita quando se juntam mais de mil participantes ao ar livre ou 500 pessoas em espaços fechados.A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a concentrar mais de metade dos casos de Covid-19 confirmados no último boletim epidemiológico, divulgado ao início da tarde de quinta-feira.Moreram mais duas pessas e foram identificados 1233 novos casos de infeção em 24 horas.O número de internamentos voltou a subir: nas enfermarias estão 364 doentes e nos cuidados intensivos mantêm-se 88.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.835.238 mortes, resultantes de mais de 176,9 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.