7h15 - EUA devem relaxar restrições de viagem para viajantes estrangeiros vacinados em novembro



Os Estados Unidos vão reabrir em novembro para viajantes totalmente vacinados de 33 países, incluindo China, Índia, Brasil e a maior parte da Europa que estão totalmente vacinados contra COVID-19, disse a Casa Branca na segunda-feira, abrandando as duras restrições relacionadas à pandemia que começaram no início do ano passado.



Separadamente na segunda-feira, os Estados Unidos estenderam suas restrições relacionadas à pandemia nas fronteiras terrestres com o Canadá e o México, que proíbem viagens não essenciais, como turismo, até 21 de outubro. Não deu nenhuma indicação se aplicaria as novas vacinas às travessias das fronteiras terrestres.





7h00 - Pandemia já matou quase tantos norte-americanos como a gripe espanhola



A covid-19 já matou quase tantos norte-americanos, no último ano e meio, como a gripe espanhola, entre 1918 e 1919, contabilizado cerca de 675 mil óbitos, de acordo com dados hoje divulgados pela Universidade Johns Hopkins.



Embora o aumento de novas infeções através da variante Delta possa atingir o pico, as mortes nos Estados Unidos da América (EUA) ainda atingem mais de 1.900 por dia em média, o nível mais alto desde o início de março, e o número de mortes no país abrangem mais 674 mil.



A população dos EUA há um século era apenas um terço do que hoje, o que significa que a pandemia atingiu uma faixa muito maior e mais letal em todo o país.