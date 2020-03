Covid-19. Adolescente de 17 anos morre nos EUA após clínica recusar trata-lo

O caso provocou inúmeros rumores na cidade de Lancaster, California, onde o rapaz vivia, levandopúblicos.

Em vez disso, os funcionários da clínica disseram-lhe para se dirigir às urgências do Hospital de Antelope Valley, um hospital público na mesma área, explicou o mayor.

", acrescentou. "Mas quando ele chegou lá".Parris afirma também que, tanto quanto sabe, o adolescente era saudável antes de ficar com problemas respiratórios., não tinha quaisquer problemas de saúde prévios. Na", afirmou. "Na".

A primeira explicação para a morte do rapaz foi choque séptico devido a complicações de covid-19. O pai do adolescente também testou positivo para o novo coronavírus.

Nem o adolescente, de que só se sabe a idade, nem a clínica que recusou trata-lo, foram para já identificados.







O caso do rapaz ilustra o perigo que o vírus sars-CoV-19 representa para toda a população e não apenas para os mais idosos ou com morbilidades.







Nos Estados Unidos,as circunstâncias da sua morte poderão ainda em breve ser replicadas milhares de vezes, uma vez que não existem serviços federais ou estatais de saúde, e estes cuidados só são prestados a quem tenha seguros ou garanta outras formas de pagar os tratamentos, orçados em dezenas de milhares de dólares.







O rapaz testou positivo para covid-19, mas o centro federal norte americano para doenças e epidemias, o CDC, está a investigar o caso, para determinar se a morte se ficou a dever a outra causa.

, afirmou em conferência de imprensa a dra Barbara Ferrer, diretora de saúde pública, dia 25 de março.

Dados contraditórios

, à medida que os hospitais começam a ser inundados de doentes, alguns dos quais têm de esperar horas até serem testados., denunciou ao Buzz Feed News, esta semana, uma enfermeira californiana.

De acordo com o New York Times, em Nova Iorque há quem morra nas salas de urgência à espera de camas nos cuidados intensivos.







E em condados e cidades por todos os Estados Unidos, as autoridades começam a preparar-se para o pior, convertendo ginásios e salões públicos em centros de quarentena.

A própria cidade de Lancaster criou centros de triagem com dezenas de camas, como se pode ver nas imagens, por trás do

O exemplo do mayor

