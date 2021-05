Covid-19. Alemanha classifica a Grã-Bretanha como zona de mutação das variantes

Esta recomendação do Instituto Robert Koch será automaticamente seguida pelo governo alemão.O Reino Unido é o primeiro país europeu a tornar-se uma zona onde o vírus e as suas variantes estão novamente a circular. Apenas 11 países na Ásia, África e América Latina pertencem atualmente a esta categoria de alto risco, de acordo com a Alemanha.A variante indiana do vírus B.1.617.2 é considerada particularmente contagiosa e tem sido uma das principais razões para o surto de infeções na Índia nos últimos meses.Segundo o secretário de Saúde britânico, Matt Hancock,O governo é acusado de ter sido lento a impor restrições às viagens da Índia, em abril, apesar de a situação sanitária britânica ter melhorado após um longo e rigoroso confinamento no inverno e uma campanha maciça de vacinação.O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, expressou esta manhã preocupação em relação à Grã-Bretanha, dizendo que era necessário "impedir que a variante" se espalhasse para a Alemanha, mesmo antes da nova classificação.

A Alemanha, que optou por uma política muito preventiva na luta contra o vírus, regista 3.635.162 de casos de covid-19 e 87.128 mortes, de acordo com o Instituto Robert Koch.