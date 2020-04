Covid-19. China sem registo de mortes pela primeira vez desde janeiro





Os casos assintomáticos começaram a ser incluídos nas contagens de infeções confirmadas a partir de 4 de abril.



O médico de doenças infeciosas Xangai Zhang Wenhong afirmou ao diário britânico The Guardian que os casos assintomáticos são estimados em 18 a 31 por cento dos casos confirmados. Há ainda o registo de 30 novos casos assintomáticos.O médico de doenças infeciosas Xangai Zhang Wenhong afirmou ao diário britânicoque os casos assintomáticos são estimados em 18 a 31 por cento dos casos confirmados. Desde o início da pandemia, a China registou 81.740 casos diagnosticados. Morreram 3331 pessoas e 77.167 receberam alta.





O número total de infetados baixou para 1242, quando na segunda-feira eram 1299.



Os casos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, estão em queda desde março.



O país reforçou as restrições às chegadas de estrangeiros por via aérea. E, na passada segunda-feira, o Governo anunciou o aumento do controlo nas fronteiras terrestes, onde o número de casos detetados ultrapassa os registados nos aeroportos. Estão também proibidas a entrada e a saída de cidadãos estrangeiros.



Em Wuhan, a cidade onde começou a pandemia, as autoridades começaram, no mês passado, a diminuir as restrições aos habitantes, depois de meses de bloqueio para tentar conter a propagação do vírus.



À medida que as taxas de infeção caiam, mais de sete mil habitações de Wuhan foram consideradas como “livres da pandemia” o que permitiu aos seus moradores que deixassem as suas casas durante duas horas. O país reforçou as restrições às chegadas de estrangeiros por via aérea. E, na passada segunda-feira, o Governo anunciou o aumento do controlo nas fronteiras terrestes, onde o número de casos detetados ultrapassa os registados nos aeroportos. Estão também proibidas a entrada e a saída de cidadãos estrangeiros.Em, depois de meses de bloqueio para tentar conter a propagação do vírus.À medida que as taxas de infeção caiam, mais de sete mil habitações de Wuhan foram consideradas como “livres da pandemia” o que permitiu aos seus moradores que deixassem as suas casas durante duas horas.