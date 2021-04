Covid-19. Como pode funcionar o "passaporte" europeu?

Numa votação realizada durante a sessão plenária da assembleia europeia, em Bruxelas, os eurodeputados aprovaram com 540 votos a favor, 119 contra e 31 abstenções o início das negociações.





Um passo crucial para avançar com a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de março sobre a criação de um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da Covid-19.





Os eurodeputados aprovaram também a proposta da Comissão Europeia para que cidadãos europeus residentes em países terceiros sejam abrangidos por este certificado, com 540 votos a favor, 80 contra e 70 abstenções.



Com este aval do Parlamento Europeu, podem arrancar as negociações interinstitucionais, que envolvem Parlamento, Conselho e Comissão.



A ambição da presidência portuguesa é chegar a um acordo até maio, de forma a garantir que o certificado verde digital possa entrar em funcionamento em junho.



Como pode funcionar?

O certificado, a ser passado por um médico ou centro de saúde, teria um código QR que contém a informação pré-autenticada de que a pessoa foi vacinada ou recebeu um teste PCR negativo.







Esse código QR, que pode ser impresso num papel, ou mostrado através do telemóvel, servirá como prova de imunidade.

Quem cria a APP?





As App estão a ser criadas pelos Estados-membros. A França, por exemplo, já está a testar uma para viagens de aviões.





Na Alemanha, de acordo com a Reuters, uma equipa liderada pela IBM está a criar uma APP.

Como funcionaria nas viagens dentro e fora da UE?



O plano da Comissão Europeia é centralizar os certificados de forma a que seja possível que várias App, de vários países europeus, possam cruzar informação. Assim, as App "falariam" umas com as outras facilitando o processo de viagens entre países.







Já para viagens para fora da União Europeia não há, até agora, qualquer modelo criado. Muito trabalho ainda neste campo. O que pode complicar?





Há ainda vários temas por resolver em relação a este "passaporte". A começar pela forma como o passe será emitido para os milhões de pessoas que já foram vacinadas.





Outra discussão que tem existido é se os testes PCR são prova suficiente ou adequada para certificar que uma pessoa recuperou da infeção por Covid-19, uma vez que há registo de casos de reinfeções.

Segurança. O que acontece aos meus dados pessoais?



O que tem sido dito é que qualquer informação pessoal sensível não será partilhada, ou seja, ficará apenas guardada no próprio telemóvel.







O tal código QR irá apenas partilhar os certificados digitais e nunca dados pessoais da pessoa.

O que dizem os críticos deste certificado?



O tema da segurança é um dos mais sensíveis. Há quem diga que o sistema é vulnerável e que os dados pessoais podem ser acedidos de forma ilícita.





Há quem esteja também contra este certificado com o argumento de que é discriminatório alegando que só as pessoas que foram vacinadas podem viajar.







Os eurodeputados alertam também que para que o processo avance são necessários testes à Covid-19 universais, acessíveis, rápidos e gratuitos em toda a UE, para facilitar a livre-circulação, e que os Estados-membros não devem impor quarentena ou testes (além do necessário) aos titulares de certificados.







c/ agências