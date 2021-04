Caminho livre para a criação do passaporte europeu de vacinação

O Parlamento Europeu aprovou esta proposta para facilitar a circulação de pessoas dentro do espaço comunitário. Com esta luz verde dos eurodeputados, cabe agora aos 27 Estados-membros começarem as negociações, para implementar o chamado "certificado verde digital". A presidente da Comissão Europeia já reagiu, com agrado, a este voto favorável, através da rede social Twitter.