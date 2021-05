Covid-19. Confirmado cientificamente vínculo entre infecção e complicações na gravidez

Mulheres grávidas infetadas com o SARS-CoV-2 correm efetivamente maiores riscos de doenças graves, de mortalidade e de parto prematuro, do que as que não contraíram a Covid-19 concluiu a investigação conduzida por Aris Papageorghiou, especialista em medicina fetal na Universidade de Oxford.







Para o investigador é vital que as grávidas sejam incluídas nos grupos prioritários de vacinação de forma a evitar os casos graves. “Pensamos que a gravidez por si só coloca as mulheres num grupo de risco suficientemente elevado”, referiu. As conclusões deste novo estudo confirmam conclusões genéricas anteriores, incluindo o estudo dos registos médicos de mais de 400 mil grávidas nos Estados Unidos, 6.400 das quais com Covid-19, apontou o orientador.

Até agora, os estudos da relação entre a Covid-19 e as complicações durante a gestação podiam ser contestados, por se basearem em números insuficientes de casos ou em relatórios médicos que as mulheres concordaram em partilhar após os factos e que muitas vezes eram omissos em detalhes importantes, como o mês de gestação na altura do contágio.







Ambos os grupos – 706 grávidas com infeção Covid-19 confirmada e 1424 sem infeção – foram seguidos até ao parto e depois da alta hospitalar.









Foram observadas diferenças claras, revelou a equipa de Papageorghiou ao publicar os resultados na revista JAMA Pediatrics





As grávidas com Covid-19 tinham uma probabilidade 76 por cento mais elevada de pré-eclâmpsia ou de eclâmpsia, a possibilidade de desenvolver uma infeção grave era três vezes maior entre elas e corriam cinco vezes mais risco de serem internadas em cuidados intensivos.

Onze gestantes com Covid-19 morreram comparativamente a apenas uma no grupo de controlo. Cerca de 13 por cento dos bebés testaram positivo ao SARS-CoV-2, com o parto por cesariana a aumentar os riscos de transmissão do vírus. Este não foi passado pelo leite materno.

Em março de 2021, ficou comprovado que as vacinas da Pfizer e da Moderna fazem aumentar de forma segura o número de anticorpos à Covid-19 em gestantes e que a imunização é transmitida via placenta e leite materno.

Nos Estados Unidos, o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, CDC, incluiu a gravidez nas condições médicas de risco elevado com prioridade para a vacinação, mas nem todos os Estados seguem a indicação.. As autoridades brasileiras e britânicas recomendam ainda o adiamento da gravidez, devido à agressividade do vírus em gestantes.





Em dezembro de 2020, a ministra da Saúde, Marta Temido, invocava a escassez de vacinas a par da incerteza dos estudos científicos, para justificar a não inclusão de gestantes entre os grupos de risco prioritários na vacinação.

O Serviço Nacional de Saúde refere que “ a administração da vacina em mulheres grávidas deve ser avaliada pelo médico assistente , de acordo com a relação benefício-risco.” A DGS admite por exemplo a vacinação com a vacina da AstraZeneca, proibida esta terça-feira a grávidas no Brasil.