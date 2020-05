Covid-19. Cristo Redentor do Rio de Janeiro de máscara para alertar população

Fechado ao público desde meados de março, o principal monumento turístico do Brasil tem servido para transmitir mensagens de solidariedade para os funcionários da saúde brasileiros ou para outros países afetados pela covid-19.



Desta vez, o Cristo Redentor, situado no topo do morro do Corcovado, a 710 metros acima do nível do mar, "colocou" uma máscara de proteção sobre a boca e nariz para travar o contágio da doença.



Sobre o corpo de pedra foi projetado um coração vermelho coberto também com uma máscara, e abaixo podia ler-se "Máscara Salva".



A iniciativa decorre no âmbito de uma campanha sobre o usso de máscara de proteção, promovida por especialistas brasileiros para combater a epidemia.



"Uma vez mais o Cristo Redentor apresenta-se como o símbolo máximo na formação de uma consciência coletiva pela preservação da vida", de acordo com uma nota do santuário.



O Estado do Rio de Janeiro, o terceiro mais populoso do Brasil, com cerca de 17 milhões de habitantes, é um dos mais atingidos no país com 1019 mortos e 11.139 infetados, de acordo com o balanço divulgado no domingo pelo Ministério da Saúde brasileiro.



O Brasil regista já 7025 mortos e 101.147 casos da covid-19.