Covid-19. ECDC adverte para propagação de novas linhagens da Ómicron

. Isto deve-se a um r, queem comparação com as variantes que estavam anteriormente em circulação”, lê-se em nota do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Sem mais detalhes geográficos, a estrutura refere um “aumento da transmissão da covid-19 na UE/ EEE (União Europeia/ Espaço Económico Europeu) e no estrangeiro, depois de vários meses de taxas de infeção muito baixas”. Ainda assim, sem “sinais de aumento das hospitalizações ou de pressões sobre os sistemas de saúde”.

O ECDC lembra que, tal como sucedeu com outras variantes do coronavírus responsável pela covid-19, os idosos e pessoas com doenças subjacentes correm riscos acrescidos de desenvolver sintomas graves.

“Com base no que se observa em países fora da UE/ EEE, é provável que as variantes F456L contribuam para o aumento da transmissão nas próximas semanas. No entanto,em comparação com as variantes anteriormente em circulação, ou à redução da eficácia da vacina contra a doença grave”, enfatiza o ECDC.

“Cumprimento de calendários é essencial”



O Centro Europeu apela ainda aos países-membros da União para que alarguem a vacinação contra a covid-19 e reportem dados de vigilância epidemiológica nos cuidados de saúde primários e secundários.. Os países devem avaliar a sua disponibilidade para identificar os grupos-alvo e realizar campanhas de vacinação contra a covid-19 em tempo útil”, exorta o organismo.

A estirpe EG.5 foi pela primeira vez reportada à OMS em fevereiro. Em julho foi classificada como variante sob monitorização.



A Organização Mundial da Saúde alertou, na semana passada, que a estirpe EG.5 do SARS-CoV-2, classificada de interesse, pode conduzir a um agravamento da incidência de infeções, tornando-se mesmo dominante em alguns países ou até à escala global.A linhagem EG.5 apresenta uma mutação adicional no aminoácido F456L, na proteína da espícula do SARS-CoV-2 - proteína à superfície do coronavírus que se vincula às células humanas -, quando comparada com a sublinhagem recombinante XBB.1.9.2, que a originou e com a sublinhagem recombinante XBB.1.5, ambas da variante Ómicron.

c/ Lusa