Covid-19. Espanha assiste a alívio do confinamento em todo o território

A partir desta segunda-feira passa a não existir nenhuma região espanhola na fase 0 de desconfinamento. Entre esta lista estão as cidades de Madrid e Barcelona, as mais atingidas pela pandemia e as que mais reivindicaram a passagem para a fase 1 Na fase 1 mantém-se a restrição de horário para a prática de desporto e caminhadas, no caso de crianças com menos de 14 anos, e é permitido passeios em grupo num máximo de 10 pessoas.

Em todo o território continua a ser proibida a deslocação entre províncias e é obrigatório o uso de máscara em espaços fechados ou abertos, caso a distância de segurança de dois metros não esteja assegurada.

Madrid e Barcelona também passam a ter autorização para a abertura de instalações desportivas, bem como de bibliotecas e museus com um terço da sua capacidade.

E na fase 2?

Duas semanas depois de terem iniciado o desconfinamento,As regiões que seguem para a fase intermédia, entre elas Andaluzia, Aragão, Astúrias, Catalunha e o País Basco,, com um limite de 50 convidados caso se realizem em ambientes fechados e 100 pessoas em ambientes ao ar livre.. Cinemas, teatros e auditórios recebem luz verde para a retoma de atividade, desde que sejam atribuídos lugares marcados e não excedam um terço da sua capacidade.As comunidades podem abrir centros educativos não universitários e de formação, bem como escolas de condução, e as esplanadas continuam abertas com metade das mesas disponíveis.

A partir desta fase é também alargado para 15 o número de pessoas permitido num passeio em grupo. No caso de um passeio em família deixa de existir esta restrição de pessoas.





Em relação às viagens de carro, o Governo espanhol estabelece que todos os lugares podem ser ocupados caso sejam membros da mesma família, caso contrário, o número de ocupantes passa a ser limitado a dois por fila e o uso de máscara obrigatório.







À população com menos de 70 anos, é permitida a prática de exercício físico fora dos horários compreendidos entre as 10h00 e as 12h00 e as 19h00 e as 20h00, reservados para a população idosa.Com a chegada dos dias de maior calor, os espanhóis questionam as idas à praia. Neste âmbito, o executivo espanhol esclarece queDe acordo com La Vanguardia , podem ainda vir a ser impostas limitações de acesso e de tempo às praias. As piscinas públicas também estão autorizadas a abrir portas com uma lotação máxima de 30 por cento da sua capacidade.As áreas comuns de hotéis e estabelecimentos turísticos podem também reabrir, desde que cumpram o limite de um terço da capacidade., véspera do dia que marcará mais um avanço na fase de desconfinamento para as comunidades.A vizinha Espanha está entre os cinco países mais afetados pela pandemia, com mais de 235 mil infetados e perto de 29 mil óbitos. A nível global, a Covid-19 já provocou mais de 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas.