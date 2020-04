Covid-19. Estratégia "relaxada" da Suécia sem os resultados esperados

Se os países vizinhos optaram, nas últimas semanas, por impor diversas medidas restritivas para combater a propagação da Covid-19, a Suécia diferenciou-se pelas medidas mais "relaxadas" e pelos resultados que têm suscitado algumas críticas.





A Suécia optou por uma abordagem bem diferente do resto do mundo: os cidadãos é que assumem a responsabilidade individual de manter o distanciamento social e o Governo mantém a maior parte da sociedade a funcionar. O Governo pede que, sempre que possível, as pessoas trabalhem a partir de casa e evitem sair.



No país, muitas escolas continuam em funcionamento, os cabeleireiros, os bares e os restaurantes continuam abertos, desde que seja respeitado o distanciamento social.. As pessoas com mais de 70 anos ou com sintomas e suspeitas de infeção são incentivadas a ficar isoladas e a não sair de casa.





Embora as medidas da Suécia contrastem com as medidas aplicadas nos restantes países escandinavos, a população tem assumido a sua responsabilidade. De facto, segundo as estatísticas, a mobilidade dos cidadãos na capital sueca, Estocolmo, teve uma queda de 75 por cento.







O epidemiologista responsável pela estratégia sueca face à Covid-19, Anders Tegnell, considera que a estratégia está a resultar: "Podemos já ter atingido o pico", disse numa conferência em meados de abril.







Mas os números não revelam resultados animadores com esta estratégia. A Suécia, até à data, tem mais de 18.600 casos de infeção e 2194 mortes devido à Covid-19, sendo o país nórdico mais afetado pelo novo coronavírus.



Suécia - o país nórdico mais afetado



Entre os países escadinavos, a Suécia é o que, segundo os dados das autoridades de saúde, tem mais infetados e mortos devido à pandemia. A Finlândia, a Noruega e a Dinamarca - países nórdicos e com alguns costumes comuns - adotaram estratégias mas rígidas.





A Dinamarca, por exemplo, impôs medidas de confinamento e suspensão de atividades generalizadas desde o dia 11 de março, tendo sido também dos primeiros países a fechar fronteiras.







(em atualização)