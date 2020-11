Covid-19. EUA vão enfrentar "muita dor" no inverno, alerta Anthony Fauci

“Não é uma situação boa.Não poderíamos estar pior posicionados”, lamentou o especialista em saúde pública em entrevista ao, na noite de sábado.Até agora, foram registados mais de 9,1 milhões de casos de infeção nos Estados Unidos desde o início da pandemia e contam-se quase 231 mil vítimas mortais. Anthony Fauci prevê que os números, já preocupantes, possam subir ainda mais, superando os 100 mil casos diários dentro de pouco tempo.Apesar de os EUA estarem a “ser desafiados com mais casos”, o médico acredita que “o sistema de saúde está agora muito melhor preparado para lidar com casos graves”. “É por essa razão que penso que o aumento de casos poderá ser contrabalançado com a maior experiência”, disse.Ainda assim,. “[A preocupação] é mais com Estados como o Utah, Nevada, Dacota do Sul ou Dacota do Norte”, explicou.

“Temos de nos preparar para muita dor”, lamentou o principal epidemiologista norte-americano. “O que podemos fazer é tentar passar a mensagem” de que todos os cuidados devem ser tomados para prevenir a propagação da doença.

“Neste momento, o aspeto de saúde pública da[da Casa Branca] diminuiu fortemente. Da última vez que falei com o Presidente não foi sobre qualquer política [de combate à pandemia]. Foi quando ele estava internado no [hospital] Walter Reed e me telefonou”, revelou Fauci.O epidemiologista disse mesmo“O único médico que vê o Presidente regularmente é Scott Atlas”, contou Anthony Fauci, dizendo ter “verdadeiros problemas” com esse profissional de saúde. “Ele é um tipo esperto que fala de coisas sobre as quais acredito que não tenha qualquer conhecimento ou experiência reais”, coisas essas que “não fazem qualquer sentido”, considerou.“Ele insiste que não está a forçar a imunidade de grupo”, disse o especialista sobre Atlas. “Mas tudo o que ele diz (…) vai ao encontro do conceito de ‘não faz qualquer diferença se as pessoas são infetadas, é uma perda de tempo, as máscaras não funcionam’. Quando”.O especialista aproveitou ainda a entrevista aopara comentar as atitudes dos dois candidatos às presidenciais de terça-feira.a economia e a reabertura do país”, considerou Fauci.Apesar dos lamentáveis números da Covid-19 nos Estados Unidos e de ele próprio ter sido contagiado, Trump continua a participar em comícios para tentar garantir a vitória nas eleições. Já o candidato democrata tem sido mais contido, participando em menos eventos e cumprindo com todos os protocolos de segurança, como o uso de máscara.Em reação à entrevista, Judd Deere, um porta-voz da Casa Branca, disse ser, antigo membro dado atual Presidente contra o novo coronavírus “e alguém que já elogiou as ações de Trump ao longo desta pandemia,”.